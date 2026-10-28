Licențierea importurilor de cereale, prelungită cu încă două luni

Șeful executivului a explicat că prelungirea licențierii îi ajută pe producătorii locali de cereale, care se confruntă cu dificultăți de depozitare și comercializare a recoltei. Potrivit premierului, prețurile la cereale sunt mai bune decât anul trecut, inclusiv din cauza recoltelor slabe din Europa și a limitării exporturilor Ucrainei și Rusiei prin Marea Neagră.

Vasile Tofan a menționat că prelungirea licențierii importurilor de cereale are efecte și asupra altor sectoare ale economiei. Producătorii din zootehnie ar putea procura cereale mai ieftine, reducând costurile de producție, iar morile și brutăriile ar putea avea acces la grâu mai ieftin, ceea ce le-ar permite să reducă prețurile la făină și pâine.

Premierul a menționat și dificultățile cu care se confruntă întreprinderile de procesare a semințelor de floarea-soarelui, care nu pot importa materia primă din Ucraina la prețuri mai mici. În opinia sa, acest lucru afectează capacitățile de procesare și poate contribui la creșterea importurilor de ulei.

„Fiecare decizie are și o altă parte a medaliei”, a declarat Vasile Tofan, menționând că Guvernul a cântărit interesele agricultorilor, ale crescătorilor de animale, ale morăritului, panificației și procesatorilor înainte de a lua decizia.

Premierul a calificat hotărârea drept una dificilă și a îndemnat reprezentanții agricultorilor să țină cont și de efectele asupra celorlalte sectoare economice. Termenul inițial de aplicare a măsurii era stabilit până la 31 octombrie. Pentru a intra în vigoare, proiectul privind prelungirea licențierii importurilor trebuie să fie aprobat și de Parlament.