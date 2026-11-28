Weidel a susținut că ostilitățile ar trebui să înceteze imediat și că teritoriile în cauză ar trebui să treacă sub controlul Rusiei, afirmând că Moscova nu ar fi de acord niciodată să renunțe la ele.

„De ce nu? Chiar înainte de invazia din Donbas, Ucraina ataca populația locală, inclusiv cu rachete. Acest lucru este în mod constant trecut sub tăcere. Înainte de asta, am avut o situație apropiată de războiul civil când au început să persecute populația vorbitoare de limbă rusă. Au existat două încercări de a ajunge la pace - Minsk I și Minsk II. Ucraina pur și simplu nu a respectat acordurile”, a spus Weidel.

Co-liderul AfD a susținut, de asemenea, că fostul președinte pro-rus al Ucrainei a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat.

„Președintele pro-rus de la Kiev a fost îndepărtat de la putere printr-o lovitură de stat finanțată de organizații neguvernamentale occidentale. Așadar, trebuie să întreb: de ce s-a creat atâta tensiune încă de la început, încât am ajuns în această situație teribilă în care oameni nevinovați de ambele părți mor în fiecare zi?” a spus ea.

Germania ar trebui să adopte o poziție neutră

Weidel a afirmat că Germania ar trebui să adopte o poziție neutră și să acționeze ca mediator în eforturile diplomatice menite să pună capăt luptelor și să asigure pacea. Întrebată de jurnalist dacă o victorie a Rusiei ar putea declanșa un aflux substanțial de refugiați ucraineni în Germania, Weidel a respins această posibilitate și a prevăzut că ucrainenii care locuiesc deja în țară se vor întoarce acasă.

„Nu va exista niciun aflux de refugiați. Dimpotrivă, dacă se va ajunge la pace, cei 1,1 milioane de ucraineni care locuiesc aici se vor întoarce în patria lor, deoarece vor fi necesari acolo”, a spus ea.

Cere modificarea politicii Germaniei față de Rusia și Ucraina

Weidel a solicitat în repetate rânduri modificarea politicii Germaniei față de Rusia și Ucraina. Într-un interviu acordat agenției Reuters în luna iunie, ea a pledat pentru încetarea boicotului asupra petrolului și gazelor rusești, pentru a permite economiei germane să reia utilizarea resurselor energetice rusești.

În cadrul unei dezbateri din Bundestag din 9 septembrie, ea s-a opus acordării de asistență militară suplimentară Ucrainei și a îndemnat Germania să reia achizițiile de gaze prin Nord Stream.

La 13 septembrie, ea a declarat pentru canalul de știri austriac AUF1 că un guvern AfD ar opri toate plățile către Kiev, ar solicita rambursarea fondurilor deja acordate și ar repatria bărbații ucraineni în vârstă de serviciu militar în țara lor.

Reuters a relatat pe 18 septembrie că Kirill Dmitriev, consilier al Kremlinului, și personalități ale AfD, printre care și Weidel, intenționau să se întâlnească în anul următor pentru a discuta despre reluarea livrărilor de gaze către Germania.

La jumătatea lunii octombrie, Weidel a declarat pentru The Economist că Ucraina „a pierdut deja” războiul cu Rusia.

Ea a îndemnat Berlinul să adopte abordarea președintelui american Donald Trump în ceea ce privește relațiile cu Moscova și să exercite presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a pune capăt conflictului.



