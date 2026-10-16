Liderii UE oferă susținere Ucrainei și lui Zelenski, sub atacul Rusiei și al criticilor lui Trump. Problema uriașă a Kievului

UE îl găzduiește pe Volodimir Zelenski la Bruxelles într-unul dintre cele mai dificile momente pentru Ucraina, pe fondul atacurilor cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene și al temerilor că SUA ar putea retrage sprijinul acordat Kievului în materie de schimb de informații și de furnizare de arme, scrie Hotnews.ro.

Kievul are nevoie nu doar de arme, în special sisteme antiaeriene, dar și de bani – mulți bani, ținând cont de deficitul bugetar uriaș anticipat pentru anul viitor.

Vineri dimineață, liderul Consiliului European a asigurat, alături de Zelenski, că susținerea rămâne fermă.

„Nu este momentul să retragem sprijinul acordat Ucrainei. Nu este momentul să relaxăm sancțiunile împotriva Rusiei”, a spus Costa, cu o referire implicită la mișcările lui Donald Trump.

„Desigur, vom discuta despre pregătirea pentru iarnă, adică despre modul în care putem sprijini Ucraina în iarna care urmează. Rusia face tot posibilul să distrugă infrastructura energetică și de alimentare cu apă, dar noi vă suntem alături. Vă vom sprijini așa cum am făcut-o și în iernile trecute. Vom depăși această situație”, a spus și președinte Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Presiunea exercitată de Trump

Trump l-a luat prin surprindere pe Zelenski weekendul trecut, anunțând că Kievul și Moscova au convenit să nu-și atace reciproc instalațiile energetice și argumentând că războiul din Ucraina este cel care provoacă o creștere a prețurilor la motorină.

SUA au impus pentru două zile o serie de restricții pentru comunicațiile prin Starlink, afectând activitatea forțelor armate ucrainene, dar surse de la Kiev au spus că restricțiile au fosat între timp ridicate.

Joi, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din Rusia, după ce Zelenski a declarat că Kievul renunță la armistițiul energetic anunțat de Trump.

Ucraina suspendase pentru câteva zile atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, în vreme ce Moscova a continuat să atace rețelele de electricitate și încălzire din Ucraina.

Trump a reacționat. „Tot ce face el este să crească prețul mondial al petrolului. Ei bine, cred că este o rușine”, a spus Trump într-un interviu acordat agenției de știri Newsmax.

La Bruxelles, Zelenski a dat vina pe Rusia.

„Vrem să punem capăt acestui război cât mai repede posibil. Nu vedem în prezent semnale din partea Rusiei că ar fi pregătită pentru asta, pentru a pune capăt acestui război, de aceea trebuie să ne pregătim pentru iarnă”, a declarat liderul ucrainean.

SUA iau în calcul noi relaxări ale sancțiunilor

În vreme ce oficialii UE au asigurat că nu vor să renunțe la măsurile luate împotriva Moscovei, Washingtonul a relaxat deja sancțiunile impuse Rusiei pentru livrările de motorină.

Administrația Trump ia în considerare, de asemenea, relaxarea sancțiunilor împotriva așa-numitelor nave din „flota fantomă” care au transportat petrol și produse petroliere din Rusia, a declarat miercuri un oficial american, citat de Reuters.

Liderii UE au criticat dur acordul lui Trump privind motorina, deși se confruntă și ei cu creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie de la izbucnirea războiului din Iran, ceea ce a scos la iveală diviziunile dintre statele membre încă din prima zi a summitului de joi.

Problemele financiare ale Ucrainei

Zelenski a declarat pentru Reuters la începutul acestei luni că Ucraina a convenit asupra unui plan cu partenerii europeni care i-ar permite să acopere un deficit de 27 de miliarde de dolari în cheltuielile militare pentru acest an, permițându-i să comande dronele necesare pentru a continua luptele la începutul anului 2027.

Cu toate acestea, ministrul finanțelor Sergii Marchenko a declarat recent că Ucraina se confruntă în continuare cu un deficit bugetar nefinanțat pentru anul viitor de 32,6 miliarde de dolari – sumă care nu include livrările militare directe de la aliați, estimate la 40 de miliarde de dolari.

„Sunt nemulțumit de numărul țărilor care s-au arătat dispuse să promită un nou sprijin financiar Ucrainei. Dar vom vedea în curând mai multe țări care vor promite un sprijin militar mai mare”, a declarat prim-ministrul olandez Rob Jetten, citat de Reuters.

„Astăzi ne vom concentra mai mult pe discuțiile cu Zelenski despre cum să gestionăm situația diplomatică complexă care a apărut și cum să supraviețuim iernii”, a spus acesta.

Întrebat despre ultimele remarci ale lui Trump, Jetten a spus: „Acesta nu este limbajul potrivit. Este, de asemenea, în interesul lui Trump să apere Ucraina în acest război.”

Un nou împrumut?

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a afirmat că Zelenski „probabil îi va privi pe toți drept în ochi și va spune: «Vă mulțumesc pentru cele 90 de miliarde, dar acești bani se vor epuiza, deoarece un război este un lucru foarte costisitor»”.

„Așadar, voi, ca familie europeană, sunteți încă dispuși, pregătiți și capabili să vă susțineți cuvintele cu fapte, să sprijiniți Ucraina și să mențineți funcționale societatea ucraineană și apărarea ucraineană?”, a spus el.

Vicepremierul estonian a spus și el că Uniunea Europeană va trebui probabil să acorde un nou împrumut Ucrainei pentru a o ajuta să acopere deficitul bugetar pentru anul viitor.

„Acesta este mecanismul pe care Europa l-a folosit de multe ori, așa că pentru Europa este un mecanism destul de ușor de înțeles”, a spus Kristen Michal pentru Reuters, înainte de începerea celei de-a doua zile a summitului Uniunii Europene de la Bruxelles.