Liderul separatiștilor transnistreni, Vadim Krasnoselski, decorat de Putin cu „Ordinul de Onoare”

În cadrul evenimentului, Krasnoselski a fost prezentat drept „președintele Republicii Moldovenești Nistrene”, chiar dacă Rusia nu recunoaște oficial existența acestei entități separatiste.

„În pofida condițiilor dificile și a tentativelor de presiune externă, republica se dezvoltă în mod consecvent sub conducerea sa. Locuitorii, de diferite naționalități, își apără împreună drepturile și interesele, protejează adevărul istoric și păstrează limba rusă”, a declarat Putin.

De menționat că, în următoarele luni, Krasnoselski își încheie mandatul de lider al regiunii transnistrene. Așa-numitele „alegeri prezidențiale” din Transnistria sunt programate pentru luna decembrie, iar candidatul promovat de forțele secesioniste este Vitali Neagu, pretinsul vicepremier al regiunii.