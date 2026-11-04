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Liderul separatiștilor transnistreni, Vadim Krasnoselski, decorat de Putin cu „Ordinul de Onoare”

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Liderul separatiștilor transnistreni, Vadim Krasnoselski, decorat de Putin cu „Ordinul de Onoare”

Vadim Krasnoselski, liderul regimului separatist de la Tiraspol, a fost decorat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu „Ordinul de Onoare”. Ceremonia s-a desfășurat miercuri, 4 noiembrie, la Moscova.

În cadrul evenimentului, Krasnoselski a fost prezentat drept „președintele Republicii Moldovenești Nistrene”, chiar dacă Rusia nu recunoaște oficial existența acestei entități separatiste.

„În pofida condițiilor dificile și a tentativelor de presiune externă, republica se dezvoltă în mod consecvent sub conducerea sa. Locuitorii, de diferite naționalități, își apără împreună drepturile și interesele, protejează adevărul istoric și păstrează limba rusă”, a declarat Putin.

De menționat că, în următoarele luni, Krasnoselski își încheie mandatul de lider al regiunii transnistrene. Așa-numitele „alegeri prezidențiale” din Transnistria sunt programate pentru luna decembrie, iar candidatul promovat de forțele secesioniste este Vitali Neagu, pretinsul vicepremier al regiunii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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