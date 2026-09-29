Liliana Iaconi: Amalgamarea normativă trebuie să țină cont de realitățile din teritoriu

„Ieri m-am întors din teritoriu. Marea majoritate a cetățenilor sunt indignați de modul în care s-a desfășurat procesul de amalgamare voluntară. Cu toții recunoaștem că reforma APL este necesară, dar aceasta trebuie realizată corect și în interesul cetățeanului. Rezultatele amalgamării voluntare nu reprezintă interesul și dorința cetățenilor din localitățile amalgamate”, a declarat Liliana Iaconi.

Deputata spune că problemele semnalate în procesul de amalgamare sunt reflectate și în petițiile recepționate de comisia parlamentară. „În adresa comisiei parlamentare vin zilnic petiții de la aleși locali și cetățeni care invocă nereguli și probleme în procesul de amalgamare. Am fost la Sângerei, unde două localități se amalgamează normativ, iar o altă localitate s-a amalgamat voluntar, contrar voinței cetățenilor”, a precizat Liliana Iaconi.

Potrivit deputatei, propunerile de amalgamare normativă nu țin suficient cont de condițiile din teren, iar mai multe localități nu dispun de infrastructura necesară pentru a asigura accesul către viitorul centru administrativ.

„Cu referire la amalgamarea normativă, acum se desenează harta politică, nu harta administrativă și economică a țării. Amalgamarea normativă trebuie făcută logic, iar consultările nu trebuie mimate. Propunerile Guvernului nu coincid cu realitățile din teren. Sunt cazuri când două localități urmează să fie amalgamate, dar între ele nici măcar nu există un drum de acces practicabil pe timp de intemperii. Nu există nici transport public care să asigure accesul cetățenilor din localitatea respectivă către centrul administrativ”, a spus reprezentanta opoziției parlamentare.