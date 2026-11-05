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Lingouri de aur și obiecte din argint, descoperite în bagajele a doi ucraineni pe Aeroportul Internațional Chișinău

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Lingouri de aur și obiecte din argint, descoperite în bagajele a doi ucraineni pe Aeroportul Internațional Chișinău

Doi cetățeni ucraineni au fost prinși pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încercau să iasă din R. Moldova cu 45 de lingouri de aur și mai multe obiecte din argint, obiecte nedeclarate Serviciului Vamal. Bunurile au fost descoperite în bagajele de mână ale pasagerilor, care urmau să ajungă în stațiunea egipteană Sharm El Sheikh.

Potrivit Poliției de Frontieră, primul caz a fost înregistrat în timpul controlului unei femei de 59 de ani, cetățeană a Ucrainei, care urma să călătorească pe ruta Chișinău – Sharm El Sheikh. În bagajul acesteia, polițiștii de frontieră și funcționarii vamali au descoperit 26 de lingouri de aur, care nu fuseseră declarate conform prevederilor legale.

În cel de-al doilea caz, un cetățean ucrainean de 22 de ani, care urma să zboare pe ruta Chișinău – Istanbul – Sharm El Sheikh, avea în bagaj 19 lingouri de aur, dintre care 15 erau grupate în două seturi. Oamenii legii au mai găsit un lingou de argint, o statuetă din argint în formă de vultur și o monedă cu valoarea nominală de un euro.

Toate bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale. Cei doi pasageri riscă sancțiuni contravenționale pentru nedeclararea bunurilor la trecerea frontierei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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