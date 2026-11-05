Lingouri de aur și obiecte din argint, descoperite în bagajele a doi ucraineni pe Aeroportul Internațional Chișinău

Potrivit Poliției de Frontieră, primul caz a fost înregistrat în timpul controlului unei femei de 59 de ani, cetățeană a Ucrainei, care urma să călătorească pe ruta Chișinău – Sharm El Sheikh. În bagajul acesteia, polițiștii de frontieră și funcționarii vamali au descoperit 26 de lingouri de aur, care nu fuseseră declarate conform prevederilor legale.

În cel de-al doilea caz, un cetățean ucrainean de 22 de ani, care urma să zboare pe ruta Chișinău – Istanbul – Sharm El Sheikh, avea în bagaj 19 lingouri de aur, dintre care 15 erau grupate în două seturi. Oamenii legii au mai găsit un lingou de argint, o statuetă din argint în formă de vultur și o monedă cu valoarea nominală de un euro.

Toate bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale. Cei doi pasageri riscă sancțiuni contravenționale pentru nedeclararea bunurilor la trecerea frontierei.