Linia electrică Strășeni–Gutinaș, declarată de utilitate publică. Guvernul simplifică procedurile

Noua linie electrică de 400 kV va avea o lungime de aproximativ 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hîncești. Proiectul prevede și modernizarea și extinderea stației electrice Strășeni, pentru conectarea noii linii la rețeaua națională de transport al energiei.

Proprietarii terenurilor afectate de construcție vor beneficia de despăgubiri pentru expropriere. Totodată, în zonele cu patrimoniu arheologic, lucrările vor putea începe doar după efectuarea verificărilor necesare.

Premierul Vasile Tofan a subliniat că noua interconexiune este esențială pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Potrivit acestuia, în anumite perioade de vară, deficitul local de energie a ajuns la 450 MWh, în timp ce capacitatea actualelor interconexiuni cu România permite importul a doar 350 MWh.

Șeful Guvernului a precizat că linia Strășeni–Gutinaș va completa celelalte două proiecte majore de interconectare cu România: Vulcănești–Chișinău, care urmează să fie dată în exploatare, și Bălți–Suceava, destinată consolidării alimentării cu energie a nordului Republicii Moldova.

Totodată, Vasile Tofan a declarat că, în contextul creșterii capacităților de producere a energiei regenerabile, Republica Moldova ar putea ajunge să exporte energie electrică în anumite intervale orare.

Construcția liniei Strășeni–Gutinaș, denumită și „Trump Liberty Line”, beneficiază de un sprijin financiar de 130 de milioane de dolari din partea Statelor Unite. Finalizarea proiectului este planificată pentru anul 2032.

Proiectul de lege aprobat de Guvern urmează să fie examinat de Parlament.