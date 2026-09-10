Linia feroviară ar putea fi prelungită până la Portul de Stat Giurgiulești

Potrivit CFM, prelungirea liniei până în zona portuară ar permite încărcarea și descărcarea mărfurilor direct în port, fără operațiuni suplimentare de transport intermediar. Astfel, întreprinderea estimează că ar putea fi reduse costurile și eficientizate fluxurile logistice.

La stația Prut e luată în calcul construcția unui modul multifuncțional destinat serviciilor logistice, operațiunilor de transbordare și manipulare a mărfurilor, precum și conectării mai eficiente a infrastructurii feroviare cu cea rutieră.

CFM susține că proiectele vin după o serie de lucrări realizate pentru reabilitarea infrastructurii feroviare din sudul țării. Printre acestea se numără reabilitarea sectorului Văleni, inclusiv consolidarea terasamentului și a malului râului Prut, repunerea în funcțiune a conexiunii Prut–Fălciu, care asigură legătura cu infrastructura feroviară din România, precum și reabilitarea platformelor de descărcare de la Cahul, Prut și Iargara.

Potrivit întreprinderii, tronsonul feroviar spre Giurgiulești a generat în ultimele trei luni venituri de peste 20 de milioane de lei.