Linia Vulcănești–Chișinău, dată în exploatare. Maia Sandu: Acum, nimeni nu ne mai poate șantaja cu energia

La ceremonia organizată la Stația Electrică Chișinău au participat președintele Maia Sandu, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, aflat într-o vizită în Republica Moldova, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Maia Sandu a declarat că noua linie înlătură una dintre vulnerabilitățile majore ale sistemului energetic, după perioade în care dependența de un număr redus de surse și rute de aprovizionare a fost folosită pentru a exercita presiuni asupra Chișinăului.

„Dependența de un număr limitat de surse și rute de aprovizionare ne-a costat. De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. Și au fost perioade în care am fost deconectați”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintelui, linia Vulcănești–Chișinău este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura strategică a Republicii Moldova și îi oferă statului posibilitatea de a decide de unde își procură energia.

„Acest proiect consolidează posibilitatea noastră să cumpărăm energia fără să fim vulnerabili la presiuni și șantaj”, a spus Maia Sandu.

Șeful statului a subliniat că, odată cu punerea în funcțiune a liniei, a fost eliminată o vulnerabilitate majoră: „nimeni nu ne mai poate șantaja”.

La rândul său, Marta Kos a declarat că punerea în funcțiune a noii infrastructuri marchează încheierea dependenței energetice a Republicii Moldova față de Rusia.

„Astăzi putem spune cu adevărat: dependența energetică a Republicii Moldova față de Rusia a fost stopată. Nicio țară nu are dreptul să utilizeze sursele energetice pentru a dicta ceva Moldovei. Acum puteți lua energie de unde vă doriți”, a declarat comisarul european pentru Extindere.

Kos a recunoscut, totodată, că prețurile la energie continuă să reprezinte o povară pentru populație și a dat asigurări că sprijinul european va continua.

„Cunoaștem că prețurile sunt în continuare o povară pentru cetățeni, dar puteți miza în continuare pe UE pentru ajutor”, a adăugat comisarul european.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că proiectul consolidează atât securitatea energetică, cât și securitatea generală a Republicii Moldova.

„Europa se construiește și aici, prin fiecare legătură care ne face mai siguri și mai liberi. Securitatea energetică e și parte a securității Republicii Moldova”, a afirmat ministrul.

Linia Vulcănești–Chișinău are aproximativ 158 de kilometri și este însoțită de lucrări de modernizare a stațiilor electrice Vulcănești și Chișinău. Proiectul a fost finalizat cu o întârziere de peste doi ani față de termenul inițial, stabilit pentru august 2024. Maia Sandu a menționat că termenele au fost prelungite inclusiv din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Autoritățile susțin că noua linie oferă o rută suplimentară pentru importul energiei electrice din România și din sistemul energetic european, reducând dependența de infrastructura amplasată în regiunea transnistreană.

La finalul ceremoniei, Dorin Junghietu le-a oferit simbolic Maiei Sandu și Martei Kos câte o bucată de conductor electric utilizat la construcția liniei.

Autoritățile pregătesc și alte proiecte de interconectare energetică menite să diversifice rutele de aprovizionare și să consolideze conexiunea Republicii Moldova cu sistemul energetic european.