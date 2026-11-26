Prin intermediul unui meniu vocal interactiv, angajații INP vor putea selecta zona către care trebuie direcționat apelul: Nord, Centru, Sud sau Chișinău. Apelurile vor fi redirecționate automat, fără implicarea operatorilor 112, și vor fi gestionate separat de cele recepționate la numărul unic de urgență. Potrivit autorităților, noul mecanism urmărește să reducă timpul de reacție în situațiile care necesită intervenția poliției.

Măsura face parte din acțiunile autorităților pentru consolidarea protecției victimelor violenței în familie. În acest context, Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției, care prevede sancțiuni mai dure pentru agresorii care încalcă ordinul de restricție de urgență. Documentul urmărește și eficientizarea monitorizării electronice a agresorilor, precum și consolidarea capacității instituțiilor de a interveni în situații de risc.

Victimele violenței în familie pot apela gratuit și anonim Telefonul de încredere pentru femei și fete, la numărul 0 8008 8008, disponibil non-stop. În situații de pericol, cetățenii sunt îndemnați să sune la Serviciul 112.