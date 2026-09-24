Lipsa personalului, o problemă pentru organizarea grupelor cu program prelungit în școlile din Chișinău

În cadrul unui podcast, Andrei Pavaloi, a declarat că DGETS a propus ca persoanele care activează în grupele cu program prelungit să aibă statut de învățător. Totodată, Direcția propune excepții de la limita legală privind numărul de ore pentru cadrele didactice care predau atât la clasă, cât și în grupele cu program prelungit.

Potrivit lui, în prezent, un învățător poate prelua cel mult trei ore în cadrul grupei, pentru a nu depăși norma de 27 de ore pe săptămână. Astfel, chiar dacă părinții solicită ca acesta să rămână cu elevii după lecții, instituția nu îi poate achita mai mult de trei ore.

Andrei Pavaloi a declarat că DGETS analizează și alte soluții. Una dintre acestea prevede organizarea unor ore opționale, precum desenul sau șahul, susținute de alți profesori, după care învățătorul de la clasă ar putea prelua cele trei ore ale grupei cu program prelungit.

Grupele cu program prelungit finanțate din bugetul municipal funcționează în 113 instituții de învățământ și sunt frecventate de aproape 31 800 de elevi.