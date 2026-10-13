Lipsit de cetățenia Republicii Moldova, „deputatul” Kravciuk vrea să ajungă lider al regiunii transnistrene

Acesta este primul care a depus actele pentru a se înregistra în calitate de candidat la „alegerile prezidențiale” din regiune, programate pentru 13 decembrie, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului.

Kravciuk a informat așa-zisa comisei electorală din regiune că a început colectarea semnăturilor în sprijinul candidaturii sale. Deocamdată, acesta nu a fost înregistrat oficial în cursa electorală. Pentru a putea candida, pretendenții trebuie să adune între 2% și 3% din numărul total al alegătorilor, ceea ce înseamnă aproximativ între 7 800 și 11 700 de semnături.

Documentele necesare, inclusiv listele cu semnături, trebuie depuse până pe 12 noiembrie. Tot până atunci pot fi înaintate candidaturile, iar înregistrarea tuturor candidaților trebuie încheiată până la 21 noiembrie.

Cine este Vadim Kravciuk?

Pe 25 februarie 2026, președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care lui Vadim Kravciuk i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova. Aceeași măsură a fost aplicată altor opt persoane care dețin sau au deținut funcții în structurile regiunii transnistrene nerecunoscute, printre care șeful comisiei electorale locale, Stanislav Kasap, și adjuncta acestuia, Elena Gorodețkaia.

Kravciuk s-a născut pe 4 martie 1970, la Chișinău. A fost director executiv al Combinatului de lactate din Râbnița și director general al Combinatului de panificație din același oraș. De asemenea, a fondat compania „Krampus”, iar în 2020 a devenit membru al consiliului de administrație al Uzinei Metalurgice Moldovenești.

În 1992, a participat la Războiul de pe Nistru de partea formațiunilor armate transnistrene, fiind rănit în timpul luptelor. Este membru al mai multor organizații de veterani, inclusiv al organizației ruse „Boevoe bratstvo”. Din 2015, reprezintă orașul Râbnița în așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol. În noiembrie 2025, a fost reales pentru al treilea mandat de deputat.

Cine ar mai putea candida?

Liderul actual al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat anterior că nu intenționează să rămână în funcție după două mandate. Printre posibilii săi succesori a fost menționat Vitali Neagu, vicepreședintele așa-numitului guvern de la Tiraspol.

În septembrie, pe Telegram a apărut un canal care anunța că Neagu va candida. Informația a fost însă dezmințită de administrația regională, care a precizat că acel canal fusese creat fără știrea acestuia.

Așa-zisele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie. Votarea anticipată va începe pe 7 decembrie, iar rezultatele urmează să fie stabilite de comisia electorală locală cel târziu până pe 17 decembrie.