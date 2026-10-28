Lista bunurilor de stat propuse pentru privatizare a fost actualizată de Guvern

Potrivit Agenției Proprietății Publice, printre bunurile pentru care a fost stabilită vânzarea prin licitație se numără și complexuri imobiliare din orașul Vatra, precum și terenuri din Stăuceni și raionul Ungheni.

Totodată, lista bunurilor supuse privatizării a fost completată cu patru imobile care nu mai sunt utilizate conform destinației de către instituțiile publice. Proiectul mai prevede excluderea din lista bunurilor supuse privatizării a șase poziții. Unele modificări au fost operate în urma solicitărilor autorităților care gestionează bunurile, iar în cazul unui teren din Chișinău, de pe strada Vasile Lupu, excluderea din listă va avea loc după clarificarea statutului juridic și a suprafeței acestuia.

Directorul APP, Ion Dodon, a declarat că modificările urmăresc asigurarea unei evidențe patrimoniale corecte, clarificarea situației juridice a bunurilor și crearea condițiilor pentru valorificarea eficientă a patrimoniului statului.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul nu implică cheltuieli bugetare suplimentare. Privatizarea bunurilor urmează să se desfășoare prin licitații, iar prețul inițial de vânzare va fi stabilit în baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori certificați.