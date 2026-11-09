Literatura română, promovată la Chișinău prin Revista TIMPUL. Patru numere au apărut cu sprijinul DRRM

Pe parcursul perioadei de implementare, proiectul a susținut activitatea editorială a Revistei TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova, prin editarea și publicarea a patru numere ale revistei, în intervalul iulie–octombrie 2026. Finanțarea oferită de D.R.R.M. a contribuit la asigurarea continuității publicației și la consolidarea unui spațiu editorial dedicat literaturii române contemporane, promovării autorilor de pe ambele maluri ale Prutului și facilitării accesului publicului la cultura română scrisă.

Obiective și rezultate ale proiectului

În cadrul proiectului au fost urmărite patru direcții principale de acțiune:

Promovarea lecturii și facilitarea accesului publicului larg la cultura românească scrisă, în toate regiunile Republicii Moldova; Promovarea tinerilor scriitori români de pe ambele maluri ale Prutului și susținerea afirmării noilor generații de autori; Prezentarea și promovarea unor cărți de importanță majoră, semnate de scriitori români contemporani; Implicarea tinerilor în procesul editorial și în activitățile de realizare a revistei.

Publicarea celor patru numere a permis continuarea dialogului dintre scriitori, critici literari, traducători, editori și cititori, oferind vizibilitate unor autori și apariții editoriale relevante pentru spațiul cultural românesc.

Prin acest proiect, Asociația Obștească TIMPUL TINERILOR DIN MOLDOVA și-a reafirmat angajamentul de a susține presa culturală, lectura și promovarea literaturii române, contribuind la consolidarea legăturilor culturale dintre România și Republica Moldova.

Evenimentul de încheiere a proiectului, prezentarea numerelor editate în cadrul proiectului și prezentarea numărului din noiembrie al Revistei TIMPUL

Evenimentul de încheiere a finanțării și de prezentare a rezultatelor proiectului „Revista TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova” va avea loc în data de 10 noiembrie 2026, la ora 18:00, în Sala 24 a Teatrului Fără Nume, strada Sfatul Țării 18, Chișinău.

În prima parte a întâlnirii vor fi prezentate obiectivele realizate, activitățile desfășurate și rezultatele obținute în cadrul proiectului finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Cea de-a doua parte a evenimentului va fi dedicată prezentării numărului din noiembrie al Revistei TIMPUL, o nouă apariție editorială care continuă misiunea publicației de a promova literatura, dezbaterea culturală și dialogul dintre autori și cititori.

Întâlnirea reprezintă, totodată, un prilej de a mulțumi Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova pentru sprijinul acordat și pentru contribuția la continuitatea unui proiect editorial care promovează limba, literatura și cultura română în Republica Moldova.

Revista TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova, își propune să rămână o platformă de întâlnire între generații de scriitori, un spațiu de afirmare pentru vocile literare noi și un reper pentru promovarea culturii române contemporane.

Susținerea oferită de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a făcut posibilă continuarea acestui demers editorial și publicarea celor patru numere prevăzute în cadrul proiectului.

Proiectul „Revista TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova” este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.