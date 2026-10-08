Lituania cere UE să impună sancțiuni asupra cerealelor rusești: Moscova „folosește porturile și infrastructura din Europa”

„Lituania va propune nu numai interzicerea unui astfel de tranzit (al cerealelor rusești prin UE), ci și includerea pe lista persoanelor sancționate a unor oligarhi din sectorul agricol rus care susțin războiul”, a scris Sinkevicius pe Facebook, relatează Kyiv Independent citat de Digi24.ro.

Declarațiile au fost făcute ca răspuns la blocada în curs a Rusiei asupra Mării Negre, care reduce drastic veniturile Ucrainei din exporturile de produse alimentare, dar pune, de asemenea, țările importatoare din Orientul Mijlociu și Africa de Nord într-o situație precară.

Iar Kievul a acuzat Rusia că a atacat nave de marfă în largul coastelor românești și bulgare ale Mării Negre în zilele de 5 și 6 octombrie, atacuri care au dus la moartea unor civili.

„În același timp, Rusia folosește porturile și infrastructura din Europa, inclusiv din țările baltice, pentru a-și exporta propriile cereale”, a declarat Sinkevicius. „Aceasta este o situație inacceptabilă, care a fost tolerată până acum pe motiv că sancțiunile UE nu se aplică produselor alimentare”, a subliniat el.

Într-un interviu acordat sursei citate, David O'Sullivan, reprezentantul UE pentru sancțiuni, a declarat că blocul comunitar nu a impus sancțiuni asupra produselor agricole „deoarece acestea nu afectează în mod real mașina de război”.

O'Sullivan a subliniat, de asemenea, că sancțiunile au redus deja cu 75% schimburile comerciale ale UE cu Rusia, iar o decuplare totală nu este neapărat obiectivul politicii de sancțiuni a UE.

În lipsa unei schimbări a politicii UE, Sinkevicius a declarat că a dispus deja „controale mai stricte asupra provenienței cerealelor, pentru a se asigura că cerealele furate din Ucraina sau amestecate cu alte cereale nu sunt transportate prin Lituania”.

„Nu vom permite mașinii de război rusești să profite de infrastructura noastră folosind-o ca poartă de acces către piețele globale”, a declarat Sinkevicius.