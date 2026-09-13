Lituania închide aeroportul din Vilnius, iar NATO mobilizează avioane de vânătoare ca răspuns la prezenţa posibilă a unei drone

Un avion de vânătoare a fost mobilizat din Siauliai, în nordul Lituaniei, unde forţele aeriene italiene sunt staţionate în prezent în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană a ţărilor baltice, a precizat Centrul.

Alerta aeriană a fost ridicată, iar aeroportul a fost redeschis după aproximativ o oră, a precizat Centrul.

Maratonul de la Vilnius, care se desfăşura în capitală, nu a fost întrerupt, au declarat organizatorii pentru Reuters, citat de News.ro.

Ţările situate de-a lungul flancului estic al NATO au semnalat o serie de drone care au pătruns în spaţiul lor aerian, fenomen legat de intensificarea conflictului între Rusia agresoare şi Ucraina.