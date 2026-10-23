„Livada Moldovei II”: 150 de milioane de euro pentru modernizarea agriculturii

Potrivit Delegației Uniunii Europene la Chișinău, fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente moderne, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, precum și pentru îmbunătățirea infrastructurii logistice. Programul va sprijini investițiile în toate etapele lanțului valoric agricol, de la ferme și livezi până la unitățile de procesare și rețelele de distribuție.

Finanțarea va permite întreprinderilor din domeniu să-și extindă activitatea, să îmbunătățească calitatea produselor și să dezvolte oferta de produse cu valoare adăugată mai mare. Totodată, o parte din resurse va fi alocată investițiilor publice în educația agricolă, cercetare și infrastructura necesară asigurării siguranței alimentelor.

Programul urmărește, de asemenea, crearea de noi locuri de muncă și facilitarea accesului producătorilor moldoveni pe piața Uniunii Europene. Finanțarea este garantată de UE și se înscrie în cadrul Planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro.

Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a declarat în cadrul evenimentului că investiția va facilita accesul antreprenorilor din mediul rural la finanțarea necesară pentru modernizarea și dezvoltarea afacerilor. În același timp, aceasta va contribui la apropierea economiei moldovenești de cea europeană.

La rândul său, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Osmochescu, a subliniat importanța investițiilor pe termen lung pentru valorificarea potențialului producătorilor autohtoni și consolidarea competitivității acestora pe piețele europene.

Prima etapă a programului „Livada Moldovei” a sprijinit, până în 2025, peste 500 de proiecte investiționale în sectorul agricol din Republica Moldova.