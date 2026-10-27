Amintim că noul prim-ministru al României, Luca Niculescu, se află la Chișinău în prima sa vizită în străinătate de la preluarea mandatului. Agenda include întrevederi cu conducerea Republicii Moldova, discuții cu investitori români și vizite la obiective energetice.
LIVE // Conferință de presă susținută de prim-ministrul României, Luca Niculescu, și prim-ministrul R. Moldova, Vasile Tofan
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Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și omologul său de la București, Luca Niculescu, susțin o conferință de presă comună.