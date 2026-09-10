LIVE // Ședința plenară a Parlamentului din 10 septembrie. Proiectul Politicii bugetar-fiscale 2027, pe ordinea de zi

Totodată, parlamentarii vor dezbate șase proiecte cu sigla UE. Este vorba despre inițiativele legislative privind:

reglementarea exercitării profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice;

consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice;

combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice;

investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi;

modificarea Legii comunicațiilor poștale;

eficientizarea procesului de autorizare a producerii energiei din surse regenerabile și dezvoltarea durabilă a pieței biocarburanților.

La fel, deputații vor supune dezbaterii și proiectul privind denunțarea Acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente, dar și inițiativa cu privire la ajustarea legilor speciale cu privire la zonele economice libere.

Suplimentar, vor fi dezbătute și o serie de modificări ale hotărârilor Parlamentului privind componența numerică și nominală a Biroului permanent și a delegațiilor Parlamentului la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale, precum și ale hotărârii privind grupurile parlamentare de prietenie.