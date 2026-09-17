LIVE // Ședința plenară a Parlamentului din 17 septembrie

Proiectele se referă la cooperarea polițienească internațională, precum și la schimbul de rezultate ale analizelor ADN cu alte state, pentru a preveni, descoperi și investiga infracțiuni grave, în special în cazurile transfrontaliere.

Deputații vor mai examina un proiect de lege care se referă gestionarea substanțelor chimice, fiind propuse reguli mai clare de clasificare, etichetare și ambalare. Un alt proiect supus adoptării vizează modificarea Codului subsolului în vederea reglementării gestionării deșeurilor provenite din industriile extractive.

Legiuitorii vor aproba și două proiecte de hotărâre ale Parlamentului. Este vorba despre proiectul privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat și cel privind desemnarea președintelui Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. De asemenea, urmează a fi votată inițiativa legislativă pentru aderarea țării noastre la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare de pe nave.

Alte proiecte ce se regăsesc în ordinea de zi, care vor fi examinate în lectura a doua, vizează:

rectificarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026;

instituționalizarea Statului Major al Apărării;

ajustarea cadrului normativ conex domeniului securității aprovizionării cu produse petroliere și consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice.

Totodată, va fi examinat proiectul de lege care prevede activarea cartelelor SIM preplătite doar cu un act de identitate, care a fost comasat cu proiectul de lege privind prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice.

În prima lectură vor fi examinate inițiativele legislative privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și cea privind modificarea cadrului normativ aferent domeniului sanitar-veterinar. Totodată, Parlamentul urmează să denunțe Acordul privind împrumutul interbibliotecar în cadrul Comunității Statelor Independente.