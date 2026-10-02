LIVE // Ședința plenară a Parlamentului din 2 octombrie

Astfel, în lectura a doua, deputații vor examina proiectele de lege privind:

investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi;

completarea procedurii de finanțare a serviciului poștal universal cu un mecanism de compensare;

stabilirea cerințelor pentru încheierea și funcționarea contractelor de reprezentare comercială.

Pe ordinea de zi a ședinței plenare se mai regăsesc proiectul de lege privind depozitarii centrali de instrumente financiare, inițiativa de modificare a Legii horticulturii și inițiativa de creare a premiselor pentru dezvoltarea și întreținerea sistemelor de irigare și desecare.

În prima lectură vor fi examinate proiectele de lege privind alinierea legislației naționale în domeniul impozitării directe la normele Uniunii Europene, modificarea unor prevederi ale Codului fiscal referitoare la accize, precum și declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție și dezvoltare a Parcului de Tehnologii Avansate „Moldova HiTech Park”.

De asemenea, deputații vor examina două proiecte de lege privind importul unor mijloace de transport primite cu titlu de donație. Mijloacele de transport vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților caritabile și umanitare, precum și pentru deplasarea colectivelor instituțiilor publice de cultură, artă, tineret și sport la activități culturale și sportive.