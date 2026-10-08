LIVE // Ședința plenară a Parlamentului din 8 septembrie

Potrivit unui comunicat al legislativului, acestea se referă la:

creșterea ponderii programelor TV în limba română și a conținutului autohton în spațiul audiovizual;

clarificarea și sporirea vizibilității avertismentelor de sănătate de pe ambalajele produselor din tutun;

reglementarea cerințelor aplicabile depozitarilor centrali de instrumente financiare;

asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri.

Totodată, în lectura a doua vor fi examinate proiectul privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, inițiativa de instituire a posibilității ca instituțiile publice să inițieze crearea parcurilor industriale, precum și proiectul care prevede reguli mai stricte pentru combaterea braconajului.

Pe agenda ședinței mai figurează două inițiative legislative care urmează să fie examinate în prima lectură. Una dintre acestea vizează modificarea unor acte normative în vederea cumulării pensiei de urmaș cu pensia de dizabilitate de către persoanele cu dizabilități severe din copilărie. Cel de-al doilea proiect prevede consolidarea garanțiilor independenței procesuale a procurorului.