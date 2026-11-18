Conform documentului, facturile pentru luna octombrie vor putea fi achitate în decembrie, cele pentru noiembrie – în ianuarie, iar cele pentru decembrie – în februarie anul viitor.

Potrivit vicepreședintelui așa-numitului Soviet Suprem, Alexandr Korșunov, măsura are scopul de a sprijini locuitorii care se confruntă cu dificultăți financiare.

De la 1 ianuarie 2027, tarifele la serviciile comunale din regiunea transnistreană urmează să crească, în medie, cu 4%. Prețul gazelor naturale va crește de la 1,70 la 1,75 ruble pentru un metru cub, iar cel al energiei electrice – de la 1,49 la 1,59 ruble pentru un kWh.