Locuitorii Găgăuziei își aleg astăzi bașcanul și noua componență a Adunării Populare

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, dintre candidații la funcția de deputat, 42 sunt desemnați de partide politice, iar 90 sunt independenți. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris trei candidați desemnați de partide și cinci independenți.

Pentru cele două scrutine au fost tipărite în total 258 780 de buletine de vot, câte 129 390 pentru fiecare scrutin. Buletinele sunt disponibile în trei limbi: română, rusă și găgăuză.

La urne sunt așteptați peste 129 de mii de alegători din regiune. Aceștia își pot exercita dreptul de vot în baza cărții de identitate sau a buletinului de identitate, inclusiv provizorii, precum și a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, chiar dacă acesta are termenul de valabilitate expirat, cu condiția să nu fi devenit nevalabil.

Pentru a facilita participarea la vot, centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice din Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești activează astăzi între orele 07:00 și 21:00. Alegătorii cu domiciliul sau reședința temporară în Găgăuzia de cel puțin trei luni pot solicita gratuit cărți de identitate provizorii sau pot ridica actele deja confecționate.

Persoanele care, din motive de sănătate sau din alte motive întemeiate, nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita votarea la domiciliu, prin intermediul urnei mobile. În ziua alegerilor, cererile pot fi aprobate până la ora 14:00, în baza unui certificat sau a unei adeverințe medicale.

Duminică este ziua tăcerii, în care agitația electorală este interzisă, iar încălcarea acestei interdicții constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Scrutinul este monitorizat de 232 de observatori, dintre care 149 naționali, din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.