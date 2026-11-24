O alertă comună emisă de Ministerul Apărării și de Autoritatea Națională pentru Securitate Preventivă - care coordonează misiunea de securitate preventivă a MI5 - precizează că aceste companii ar trebui „să acționeze acum pentru a reduce riscurile ca actorii ostili să identifice organizația sau personalul lor drept ținte, să efectueze recunoaștere ostilă și să atace persoane, locuri sau operațiuni”.

Alerta menționează că Rusia „și-a intensificat încercările de a desfășura acțiuni de sabotaj împotriva instalațiilor europene care țin de apărare” în ultimele luni.

Acestea sunt „caracterizate, de obicei, prin utilizarea unor actori intermediari care recurg la metode de sabotaj puțin sofisticate, precum incendierea”, se precizează în alertă, citată de Digi24.RO.

Astfel de activități vizează subminarea sprijinului acordat Ucrainei și pot include și alte acțiuni „ostile”, precum intimidarea, spionajul și operațiunile de informare, au declarat Ministerul Apărării și NPSA.

„Dacă organizația dumneavoastră sprijină achizițiile militare sau furnizează echipamente forțelor armate ucrainene, aceasta ar putea deveni o țintă. Aceasta include organizațiile din lanțul de aprovizionare.”

Alerta prezintă o serie de măsuri pe care firmele din sector ar trebui să le ia pentru a reduce riscul de expunere la sabotajul rusesc. Printre acestea se numără reducerea la minimum a „informațiilor publice inutile” și adoptarea unei „abordări axate pe securitate în ceea ce privește comunicările și activitatea online”.

Organizațiilor li s-a recomandat să-și doteze personalul cu competențele necesare pentru a recunoaște „recunoașterea ostilă”, pentru a-și proteja securitatea personală și pentru a raporta eventualele îngrijorări.

De asemenea, acestea sunt îndemnate să reducă la minimum impactul unui atac prin identificarea și protejarea activelor lor cele mai critice, prin verificarea periodică a înregistrărilor camerelor de supraveghere, prin securizarea intrărilor și a controalelor de acces, precum și prin exersarea „procedurilor de reacție la activități suspecte”.