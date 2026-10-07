Lorina Bălteanu și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Franței, Emmanuel Macron

În cadrul ceremoniei, ambasadorul i-a mulțumit președintelui Emmanuel Macron pentru sprijinul acordat de Franța Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit Ambasadorului Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu a evocat nivelul înalt de deschidere politică dintre cele două țări, dialogul constructiv și dinamica pozitivă a cooperării în domenii de interes comun.

Franța este unul dintre partenerii europeni ai Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, iar cooperarea bilaterală dintre cele două state se desfășoară în mai multe domenii.

Prezentarea scrisorilor de acreditare reprezintă etapa oficială prin care un ambasador își începe mandatul diplomatic în statul în care este acreditat.