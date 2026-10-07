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Lorina Bălteanu și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Franței, Emmanuel Macron

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Lorina Bălteanu și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Franței, Emmanuel Macron

Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Franceză, Lorina Bălteanu, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui francez Emmanuel Macron, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Élysée, la Paris. Evenimentul a avut loc la 5 octombrie 2026 și marchează preluarea oficială a mandatului de ambasador al Republicii Moldova în Franța de către Lorina Bălteanu, transmite MOLDPRES.

În cadrul ceremoniei, ambasadorul i-a mulțumit președintelui Emmanuel Macron pentru sprijinul acordat de Franța Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit Ambasadorului Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu a evocat nivelul înalt de deschidere politică dintre cele două țări, dialogul constructiv și dinamica pozitivă a cooperării în domenii de interes comun.

Franța este unul dintre partenerii europeni ai Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, iar cooperarea bilaterală dintre cele două state se desfășoară în mai multe domenii.

Prezentarea scrisorilor de acreditare reprezintă etapa oficială prin care un ambasador își începe mandatul diplomatic în statul în care este acreditat.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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