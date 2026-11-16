Lovitură dură pentru Amazon în cursa cu Starlink. O rachetă a explodat în zbor, iar 40 de sateliți au fost pierduți

Racheta a decolat de la baza Cape Canaveral, transportând sateliți ai rețelei Amazon Leo, proiectul prin care gigantul american încearcă să concureze serviciul Starlink al lui Elon Musk. La zece minute de la lansare, vehiculul a suferit o defecțiune și nu a mai reușit să plaseze încărcătura pe orbită, anunță Reuters, preluat de mediafax.ro.

„Confirmăm că vehiculul Vulcan, lansat de la Complexul 41, a suferit o anomalie la zece minute de la începutul zborului și nu a reușit să transporte misiunea Amazon pe orbită”, a transmis ULA. Cauza defecțiunii nu a fost stabilită. Compania a anunțat deschiderea unei investigații tehnice, care ar putea întârzia luni întregi următoarele lansări.

Primul eșec în 20 de ani pentru compania Boeing-Lockheed Martin

United Launch Alliance a fost înființată în 2006, prin reunirea programelor de rachete Delta și Atlas ale Boeing și Lockheed Martin. Până la incidentul de duminică, toate misiunile companiei își îndepliniseră obiectivele de lansare. Pentru Vulcan, noua rachetă principală a ULA, era al cincilea zbor de la debutul din 2024.

Racheta revenise în activitate după o pauză de nouă luni, provocată de investigații privind propulsoarele laterale și motoarele BE-4, furnizate de Blue Origin, compania spațială a fondatorului Amazon, Jeff Bezos.

Blue Origin participă la ancheta privind eșecul de duminică, potrivit unei surse Reuters. Deocamdată, nu există dovezi că motoarele BE-4 ar fi provocat defecțiunea. Misiunea era importantă și pentru Pentagon, care aștepta rezultatul zborului înainte de a autoriza reluarea lansărilor Vulcan cu încărcături de securitate națională.

Amazon rămâne mult în urma Starlink

Pierderea celor 40 de sateliți complică planurile Amazon de a construi o rețea globală de internet prin satelit. Din 2025, compania a lansat 398 de sateliți Leo în cadrul a 14 misiuni, reprezentând aproximativ 12% din cei 3.236 necesari pentru acoperirea globală planificată.

Amazon spera să înceapă furnizarea serviciilor de internet în 2026, însă întârzierile repetate ale partenerilor de lansare au îngreunat extinderea rețelei. Diferența față de Starlink rămâne considerabilă. Rețeaua SpaceX numără peste 11.000 de sateliți și deservește milioane de clienți din întreaga lume.

Un avantaj major al SpaceX este că își lansează sateliții cu propriile rachete, în timp ce Amazon depinde de contractele cu operatori externi. Amazon a transmis că orice lansare presupune riscuri și că ULA rămâne un partener de încredere. Compania se așteaptă ca investigația să clarifice defecțiunea și să permită continuarea programului Vulcan.