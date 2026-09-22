„Lozul” lui Dermenji: 7 premii, pierderi de milioane și încă 5 ani la șefia Loteriei, fără concurs

Premiile directorului au fost aprobate de Consiliul de Administrare, ai cărui membri beneficiază, la rândul lor, de indemnizații și recompense din profitul societății. Tot ei au decis că “performanțele” sub conducerea lui Dermenji justifică încă cinci ani la conducerea Loteriei, fără un nou concurs.



A votat dublarea mandatului lui Dermenji, iar cinci ani au devenit un deceniu

Mandatul directorului companiei SA „Loteria Națională a Moldovei” a fost prelungit din pix pentru încă cinci ani. Deși Statutul societății fondată de stat și Codul său de guvernanță corporativă prevăd desemnarea directorului general în baza unui concurs, această funcție nu a mai fost “pusă în joc” de către Agenția Proprietății Publice și Consiliul de administrare. Vadim Dermenji va putea astfel conduce până în 2031 compania care deține monopolul în domeniul jocurilor de noroc.

Decizia a fost luată în primăvară, înainte de expirarea mandatului obținut de Dermenji în 2021, în urma unui concurs contestat ulterior în instanță. Acum cinci ani, majoritatea membrilor comisiei care l-au declarat câștigător proveneau din APP, instituție în care Dermenji deținuse funcția de director adjunct. Acum tot Agenția și membrii Consiliului de Administrare a companiei, printre care trei angajați APP, i-au dăruit lui Dermenji, contrar cadrului normativ, încă un mandat la șefia întreprinderii.

Prelungirea șederii lui Vadim Dermenji în fotoliul de director al Loteriei Naționale a fost decisă la 20 martie 2026 de către Consiliul Societății. Fără concurs și fără contracandidați. Conform unui răspuns recepționat de ONE TV din partea Agenției Proprietății Publice, “membrii Consiliului de Administrare au acceptat prelungirea termenului contractului individual de muncă pe un termen de 5 ani”. Nu este însă clar cine a făcut această propunere importantă. APP precizează pentru ONE TV că “propunerea privind prelungirea raporturilor de muncă cu directorul general a fost examinată și adoptată de Consiliul Societății, prin procesul-verbal din 20.03.2026”. ONE TV a solicitat copia proceselor-verbale care se referă la acest subiect, dar APP a refuzat să le ofere, invocând că această informație este “confidențială”. Cert este că membrii Consiliului de administrare au votat unanim pentru adoptarea acestei propuneri, spune fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Membrii Consiliului de administrare, condus de Natalia Patrașcu, șefa Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări în cadrul APP, au avut numai cuvinte de laudă despre Vadim Dermenji.



Mai exact, potrivit APP, aceștia “au subliniat importanța asigurării continuității managementului executiv și necesitatea prelungirii contractului individual de muncă nr. 1 din 25.06.2021, dat fiind faptul că pe durata mandatului, Directorul General a obținut rezultate relevante în creșterea performanței economice a Societății, dezvoltarea instituțională a managementului proceselor interne și consolidarea poziției Societății și indicatorii economico-financiari obținuți de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. Societatea a înregistrat creșteri constante, reflectate atât în evoluția cifrei de afaceri, cât și în îmbunătățirea profitabilității și a eficienței utilizării resurselor disponibile, fiind consecința directă a unei strategii coerente și a unui management orientat spre performanță”, a mai precizat APP în răspunsul oferit pentru ONE TV.

În luna aprilie, Agenția Proprietății Publice a coordonat prelungirea contractului cu directorul Loteriei pe o perioadă de 5 ani și semnarea acordului adițional în acest sens, ceea ce s-a și întâmplat în luna mai. Astfel, Vadim Dermenji se apropia de finalul mandatului de director cu siguranța că va rămâne la șefia companiei “Loteria Națională a Moldovei” cel puțin până în 2031. Am cerut explicații de la directorul de atunci al APP, care a declarat pentru ONE TV că nu s-a organizat un concurs pentru că așa au decis membrii Consiliul de Administrare a Loteriei Naționale a Moldovei, toți șapte fiind anagajați ai instituțiilor de stat, trei dintre care sunt chiar angajați ai Agenției.

“- Dar de ce nu s-a decis să se facă concurs?

– Deci, uitați, acum și-am menționat organul care decide organizarea concursului sau dacă decide prelungirea contractului, este Consiliul Societății, este în atribuțiile Consiliului. Odată ce Consiliul vine cu argumentare, cu propunere de prelungire, nu au existat careva argumente de a fi refuzat sau renunțat la această acțiune. Eu cred că și chiar mai oportun este să comenteze și Agenția Proprietății Publice, dar și Consiliul”, a spus Roman Cojuhari, fost director al APP.

Cojuhari a negat faptul că subalternii săi de atunci care făceau parte din Consiliu și-au coordonat activitatea cu el sau cu APP atunci când au decis să prelungească mandatul lui Dermenji, fără a organiza concurs așa cum stabilesc două documente de căpătâi care reglementează activitatea companiei.

“Chiar aici nu este obligatoriu ca membrii din Consiliu să coordoneze deciziile sale, ele le aparțin lor și nu coordonează decizia cu organul care i-au delegat. Cu atât mai mult, a fost decizia, din ce-mi amintesc eu, a fost unanimă, susținută de toți membrii Consiliului, de la toate, autoritățile”, a mai menționat Cojuhari.

Doar că propriile acte corporative ale SA “Loteria Națională a Moldovei” prevăd o altă procedură. Articolul 37 din Statutul societății stabilește expres că directorul general este numit „în baza concursului” organizat de Consiliul Societății, pentru o perioadă de până la cinci ani. Și mai explicit este Codul de guvernanță corporativă, aprobat în 2025. Punctul 75 stabilește că directorul general este numit pentru o perioadă de maximum cinci ani și cere ca procedura de selecție și desemnare să fie transparentă, bazată pe criterii clare și accesibile publicului larg. Iar punctul 76 stabilește fără echivoc că desemnarea directorului general „se efectuează în bază de concurs”, printr-un proces transparent și nediscriminatoriu. Punctul 77 vorbește, la rândul său, despre candidatul declarat câștigător „în urma concursului”. Nici Statutul, nici Codul de guvernanță nu prevăd o excepție potrivit căreia, la încheierea mandatului de cinci ani, desemnarea pentru un nou mandat poate fi făcută fără concurs, prin prelungirea contractului individual de muncă printr-un simplu acord adițional, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Dermenji.

“Cel mai probabil este în contractul cu conducătorul Eu cred că trebuie văzut în contract. Contractul a fost semnat în baza contractului model aprobat prin hotărâri de guvern. Trebuie de verificat aceste detalii. Acum chiar nu pot să vă spun, dar cu siguranță a fost o argumentare juridică”, mai spune fostul șef al APP.

Agenția Proprietății Publice tot face trimitere la prevederile contractului individual de muncă, deși o astfel de clauză contractuală este incompatibilă cu Statutul companiei “Loteria Națională a Moldovei” și Codului de guvernanță din cadrul întreprinderii. “Contractul individual de muncă a fost încheiat cu dl. Vadim Demenji în calitate de Director general al S.A. Loteria Națională a Moldovei la data de 25.06.2021 pe un termen de 5 ani cu posibilitatea de prelungire a acestuia pentru un nou mandat de 5 ani”, precizează APP.

De notat că la 15 iunie 2021, când APP anunța sec printr-un comunicat scurt că Vadim Dermenji a câștigat proba interviu în cursa pentru șefia Loteriei Naționale a Moldovei, nu s-a precizat nimic despre faptul că în contractul individual de muncă se va stabili posibilitatea prelungirii mandatului, fără concurs.

Am încercat să aflăm de la Vadim Dermenji de ce a acceptat să i se prelungească mandatul de director al Loteriei, în condițiile în care Statutul companiei și Codul de guvernanță stabilesc clar numirea în urma unui concurs, însă Dermenji nu a răspuns la apelurile și mesajele în care i-am adresat mai multe întrebări. Mai mult, atunci când o echipă ONE TV a fost la sediul întreprinderii pentru a obține răspunsuri, niciun angajat nu a vrut să deschidă ușa principală, deși mai multe persoane au fost observate lângă geamuri, în timp ce urmăreau jurnaliștii. Și la intrarea de rezervă nu a deschis nimeni. Nici în anticamera lui Vadim Dermenji nimeni nu a răspuns la telefon, deși automobilul său era în parcarea din fața sediului, iar până la finalul programului de activitate mai era încă cel puțin o oră. După o oră de așteptare în fața clădirii, echipa ONE TV a surprins o angajată care ieșea grăbită și care a refuzat să ne spună de ce nu ne răspunde nimeni la interfon. Ea a negat că este angajata LNM. O persoană care activează la “Loteria Națională a Moldovei” ne-a spus, sub protecția anonimatului, că administrația companiei fondată de stat le-a interzis angajaților să iasă din clădire la finalul programului, pentru a nu fi luați la întrebări de echipa ONE TV.

Decizii manageriale lăudate, pierderi financiare și creșterea cheltuielilor la „Loteria Națională a Moldovei”

Singurul membru al Consiliului de Administrare a SA “Loteria Națională a Moldovei” care a răspuns la întrebările ONE TV a fost Natalia Vrabie, consultant principal în Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări de la APP, instituție în care a lucrat și în perioada în care Vadim Dermenji era director adjunct al Agenției. Ea a confirmat că a votat pentru decizia de prelungire a mandatului acestuia și consideră că Statutul companiei fondată de stat și Codul de guvernanță a întreprinderii nu prevăd o restricție de prelungire a contractului individual de muncă al directorului. Natalia Vrabie a negat că această decizie sau alte voturi în cadrul Consiliului de administrare au fost influențate de faptul că a fost subalterna lui Dermenji la APP.

“Funcția deținută de mine în APP nu a fost în subordonarea nemijlocită a Dlui Dermenji în perioada când dlui a activat în APP în calitate de director general adjunct”, a mai subliniat Vrabie.



Totuși, ea a evitat să spună cine exact a propus prelungirea mandatului de director al lui Dermenji, precizând că decizia a fost luată la propunerea Consiliului datorită majorării semnificative a veniturilor societății, a rezultatului financiar și a contribuțiilor la bugetul de stat pe parcursul mandatului. “Situația financiară stabilă și solidă a S.A. „Loteria Națională a Moldovei, caracterizată prin lichiditate ridicată, grad redus de îndatorare și un nivel înalt al rentabilității capitalului propriu, fiind consecința directă a unei strategii coerente și a unui management orientat spre performanță. Drept rezultat, societatea a achitat în anul 2025 dividende în sumă de peste 194,7 milioane lei”, a declarat Natalia Vrabie.

ONE TV a analizat rezultatele financiare ale SA “Loteria Națională a Moldovei” pentru anul trecut și am constatat că una dintre noile direcții de activitate ale companiei – platforma de casino online SLOT.MD, lansată în august 2025, a încheiat anul cu o pierdere de aproape 8 milioane de lei, pierdere care este camuflată de profitul de la alte proiecte realizate în parteneriat public-privat.

Astfel, per ansamblu, SA “Loteria Națională a Moldovei” a înregistrat în 2025 un profit net de 290,69 milioane de lei, în creștere față de profitul net de 243,4 milioane de lei, înregistrat în 2024. Dar, în esență, la bugetul de stat ar fi putut ajunge cu 8 milioane de lei mai mult de la LNM, dacă nu erau admise aceste pierderi.

Prin urmare, întrebarea este cum a evaluat Consiliul de Administrare performanța acestui proiect concret și dacă pierderile generate de SLOT.MD au fost luate în calcul atunci când membrii Consiliului au decis că rezultatele manageriale ale lui Vadim Dermenji justifică acordarea unui nou mandat de cinci ani fără concurs.

Natalia Vrabie susține că pierderile suportate odată cu lansarea de către LNM a platformei SLOT.MD au fost analizate de Consiliul de Administrare în contextul prezentării dării de seamă pentru trimestrul IV al anului 2025 și s-a constatat că aceasta este o activitate nouă, care urmează a fi dezvoltată și promovată. Aceeași sursă mai precizează că datele arată “creșterea constantă a numărului de utilizatori activi, majorarea volumelor de depuneri și menținerea unui cashflow pozitiv”, iar aceasta, în opinia Nataliei Vrabie, arată eficiența măsurilor implementate. Deși platforma SLOT.MD a fost lansată în luna august, Natalia Vrabie ne-a prezentat doar cifrele pentru luna decembrie 2025, care arată un trend pozitiv și nu explică motivele pierderilor de aproape 8 milioane de lei din această activitate.

Deși profitul companiei SA “Loteria Națională a Moldovei” a crescut în valoare absolută, mai mulți indicatori de rentabilitate au scăzut față de 2024, iar unele categorii de cheltuieli au crescut într-un ritm mult mai mare decât veniturile. În 2025, veniturile la SA “Loteria Națională a Moldovei” au crescut față de 2024 cu aproape 29%, dar cheltuielile administrative au crescut cu 66%, iar cheltuielile de distribuire au crescut cu aproape 46%. Cele trei categorii de cheltuieli operaționale, fără costul vânzărilor, au crescut împreună de la aproximativ 177,6 milioane la 248,4 milioane de lei, adică cu aproape 70,8 milioane de lei într-un singur an, ceea ce reprezintă o creștere cu 40%.



În umbra profiturilor raportate de LNM, compania-fiică a acumulat pierderi de aproape 16 milioane de lei

Mai grav este că LNM a găsit o modalitate de a-și ascunde pierderile de milioane de lei anual, care ar afecta substanțial indicatorii de performanță ai companiei și ai directorului Vadim Dermenji, dacă nu ar exista o companie-fiică. La câteva luni de la numirea în funcția de director interimar a lui Vadim Dermenji, în noiembrie 2020, SA “Loteria Națională a Moldovei” a fondat compania “LNM IT TEHNOLOGIE” SRL, a cărei activitate a provocat pierderi de 8,27 milioane de lei în 2024 și de 7,58 milioane de lei în 2025.

În paralel cu acumularea pierderilor, societatea-fiică a fost finanțată masiv de SA “Loteria Națională a Moldovei”. Documentele consultate de ONE TV arată că datoriile pe termen lung față de părți afiliate au crescut de la 3,75 milioane de lei la începutul anului 2024 la 14,66 milioane la sfârșitul aceluiași an, iar la sfârșitul anului 2025, datoria față de partea afiliată ajunsese deja la 22 de milioane de lei. În același timp, „LNM IT TEHNOLOGIE” s-a extins accelerat. Dacă în 2021 avea un singur angajat, în 2024 ajunsese la 21, iar la sfârșitul lui 2025 avea 82 de salariați. Numai remunerațiile acestora au constituit în 2025 peste 15,4 milioane de lei.

Documentele obținute de ONE TV arată că exact în perioada în care compania-fiică acumula pierderi de milioane, SA “Loteria Națională a Moldovei” raporta creșteri ale profitului și strategii manageriale de succes, invocate ulterior inclusiv pentru justificarea prelungirii mandatului lui Vadim Dermenji de către APP.

Fostul director al APP Roman Cojuhari a declarat că această companie-fiică a fost creată de LNM înainte de mandatul său și că nu poate oferi detalii despre necesitatea creării ei, dar a ținut să precizeze că el s-a opus creării altor companii-fiice ale SA “Loteria Națională a Moldovei” și a cerut argumente suplimentare, inclusiv să se analizeze dacă serviciul respectiv nu putea fi prestat chiar de compania-mamă.

Mai mulți angajați și majorarea plăților către angajații SA “Loteria Națională a Moldovei”

Din 2022 până în 2025, numărul angajaților acestei companii fondate de stat a crescut de la 127 la 162, asta în condițiile în care marea majoritate a veniturilor LNM le obține din parteneriate public-private, unde există o implicare redusă a personalului de la “Loteria Națională a Moldovei”.

Din situațiile financiare se vede o creștere foarte mare a cheltuielilor legate de personal la această companie. În 2022, plățile către angajați și organe de asigurare socială și medicală au fost de peste 24 de milioane de lei, iar în anul 2023, valoarea acestor plăți a crescut cu aproape 8 milioane de lei, ajungând la peste 32 de milioane de lei. În 2024, valoarea acestor plăți a depășit 52 de milioane de lei, iar, în 2025, LNM a achitat către angajați suma de 77 115 892 de lei, ceea ce este cu peste 24 de milioane de lei mai mult decât în anul precedent și cu peste 140% mai mare decât în 2023. Și asta în condițiile în care o diagramă cu evoluția salariului mediu în cadrul SA “Loteria Națională a Moldovei”, publicată pe site-ul APP, arată diferențe mult mai modeste de la an la an, ceea ce denotă că cel puțin unii angajați beneficiază de prime sau ajutoare consistente.

Fostul director al APP Roman Cojuhari spune că responsabilitatea pentru justificarea majorării numărului de angajați și introducerea unor funcții în organigrama companiei revine conducerii Loteriei Naționale a Moldovei.

“De fiecare dată, mi s-a spus că a fost economic argumentat, fiecare persoană care activează, are funcții bine stabilite, analizate, dacă este necesară această funcție, care este eficiența acestei funcții și este un lucru de care este responsabil strict conducătorul acestei societăți și Consiliul societățiii. Și societatea civilă, și bunele practici internaționale spun că autoritatea care este acționar nu trebuie să intervină în activitatea operațională”, spune fostul director al APP Roman Cojuhari.

Nu am primit un răspuns de la Vadim Dermenji privind motivelele pentru care are nevoie de mai mulți subalterni și pe ce criterii s-au făcut majorările salariale. Totuși, am întrebat-o pe Natalia Vrabie despre modul în care membrii Cosiliului de Administrare din care face parte s-au asigurat că în spatele majorării fondului de salarizare și a numărului de angajați de la Loteria Națioală a Moldovei nu sunt sinecuri, angajarea cumătrilor, rudelor sau iubitelor unor funcționari. Asta în condițiile în care pe canale de Telegram au apărut informații că în cadrul companiei ar fi fost angajate mai multe persoane cu “protecție”, inclusiv mai mulți foști ofițeri SIS, care au fost colegi cu Dermenji. Nu am primit un răspuns în acest sens, dar Vrabie a precizat că “numărul de angajați nu s-a majorat semnificativ în comparație cu creșterea cifrei de afaceri de la 519 milioane de lei la 13 miliarde de lei, în ultimii cinci ani.

“Se va reține că salariul mediu pe societate în anul 2025 a constituit 26 700 lei, cifra de afaceri – 13,3 miliarde lei, iar profitul net declarat a constituit 290,7 milioane lei”, a mai spus Natalia Vrabie, precizând că fondul de salarizare al SA “Loteria Națională a Moldovei” este stabilit în conformitate cu Hotărârea de Guvern cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.



Oficial, salariul mediu la LNM a fost de 26 737 de lei în 2025, când compania a raportat că a avut 162 de angajați. Dacă salariul ar fi singura plată achitată către angajați, atunci indicatorul din Fluxurile de numerar (plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală) ar trebui să constituie aproximativ puțin peste 58,8 milioane de lei. Dar SA “Loteria Națională a Moldovei” a raportat la Inspectoratul Fiscal de Stat o sumă cu peste 18,3 milioane de lei mai mare anual. Această diferență raportată la numărul de angajați arată, conform estimărilor, că, pe lângă salariu, compania fondată de stat mai achită, în medie, către fiecare angajat și către organele de asigurare socială și medicală încă aproximativ 9,4 mii de lei pe lună. Un calcul exact pentru a vedea valoarea unor eventuale “salarii nesimțite”, prime și bonusuri similare cu cele pe care le primeau unii angajați de la “Moldatsa”, poate fi făcut doar în baza informațiilor exacte pe care încă nu le-am primit din partea conducerii SA “Loteria Națională a Moldovei”.

Nu știm exact cu cât a crescut salariul sau premiile altor angajați, dar remunerarea directorului Vadim Dermenji a crescut substanțial în ultimii ani, cu acceptul Consiliului de Administrare a societății, care i-a stabilit mai multe premii. Conform declarației de venit, în 2021, an în care a trecut de la funcția de director interimar la cea de director general, acesta a declarat venituri salariale de peste 300 de mii de lei. În 2022 suma a urcat la peste 740 de mii de lei, în 2023 – la peste 811 mii, iar în 2024 a depășit pentru prima dată un milion de lei. În 2025, Dermenji a declarat venituri de la Loterie de peste 1,24 milioane de lei – de aproape patru ori mai mult decât în 2021.” Potrivit APP, în primele șase luni ale anului 2026, Vadim Dermenji a încasat suma de 679 324 lei remunerare brută, inclusiv sporuri, deplasări, concedii, premii unice și recompense din profit. În medie, 113 mii de lei pe lună.

“Deci, uitați-vă, trebuie de văzut exact pentru ce perioade faceți referire, dar în același timp toate sporurile sunt în strict conformitate cu hotărârile de guvern care reglementează aceste adaosuri. Cert este faptul că rezultatele financiare s-au îmbunătățit la Loteris Națională în ultimii ani. Respectiv, cel mai probabil, a fost în baza performanțelor, dar și reieșind din profitul pe care l-a avut. A fost strict în conformitate cu acele limitări care sunt stabilite și de Hotărârea de Guvern 1743, dacă nu mă greșesc” , a declarat Roman Cojuhari.

Consiliul de administrare de la “Loteria Națională a Moldovei” a avut grijă nu doar să majoreze plafonul pentru salariul lui Vadim Dermenji, dar și să-i acorde mai multe premii. În februarie 2025 i-a oferit un premiu pentru rezultatele bune obținute în trimestrul IV al anului 2024. În aprilie, lui Dermenji i-a fost oferit un premiu cu ocazia Sărbătorilor de Paște. O lună mai târziu, i-a fost acordat directorului Loteriei Naționale un premiu pentru rezultatele obținute în trimestrul I al anului 2025. În luna iulie, Directorul Loteriei Naționale a Moldovei, precum și membrii Consiliului de administrare, ai comisiei de cenzori, dar și reprezentantul statului în cadrul companiei au mai primit un premiu care se numește recompensă anuală din profitul net obținut în 2024 de SA “Loteria Națională a Moldovei”. În luna octombrie, Vadim Dermenji a primit de la Consiliul de Administrare a companiei fondate de stat tocmai două premii. Un premiu i-a fost acordat cu ocazia “Hramului Orașului”, iar altul pentru rezultatele obținute în trimestrul II al anului 2025. El a mai primit un premiu, în luna decembrie, pentru rezultatele obținute în trimestrul III al anului 2025. În total, șapte premii într-un an pentru directorul unei companii fondate de stat. Fostul șef al APP consideră că au fost mai puține premii.

“Nu e în fiecare lună. Pot fi patru premii trimestriale, în dependență de rezultate. Prevede cadrul legal o plată unică, în dependență de rezultatul financiar, este din profit. Cred că cam acestea așa au fost plătite. Acestea se prevede de cadrul legal. Dacă Consiliul Societeții a examinat performanța directorului și a decis că este remunerată, aceste lucruri au fost argumentate și chiar este mai potrivit să comenteze și Consiliul Societății. Nu APP-ul este cel care propune aceste remunerări”, afirmă acesta.



Membra Consiliului de administrare, Natalia Vrabie ne-a spus însă că mărimea celor 7 premii acordate directorului Vadim Dermenji, în 2025, a fost coordonată, pentru fiecare caz în parte, cu Agenția Proprietății Publice. Ea a mai precizat că toate premiile au fost stabilite în conformitate cu Hotărârea de Guvern cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, iar premiile pentru performanță trimestrială au fost oferite în conformitate cu indicatorii individuali de performanță indicați în anexa la Contractul individual de muncă și cuantificați de Consiliul societății.

Am încercat să obținem un comentariu de la Vadim Dermenji și despre majorarea retribuției sale care a ajuns în 2025 la peste 1,2 milioane de lei, dar acesta nu a răspuns nici la această întrebare pe care i-a expediat-o ONE TV.

Cine mai câștigă din majorarea salariilor la LNM?

Din 2021 încoace, nu doar remunerarea directorului companiei Vadim Dermenji, dar și remunerările membrilor Consiliului de administrare a SA „Loteria Națională a Moldovei” au crescut într-un ritm mai mult decât accelerat, incomparabil cu ritmul de creștere a salariilor în sistemul bugetar.

Președinta Consiliului de Administrare, Natalia Patrașcu, este șefa Direcţiei administrare corporativă, metodologii şi reglementări la Agenția Proprietății Publice. Ea a ajuns la APP în februarie 2021, iar peste câteva luni, în octombrie, ea a fost numită în funcția de membru și aleasă președintă a Consiliului de adminisrare al SA “Loteria Națională a Moldovei”. Era anul în care Vadim Dermenji câștigase concursul la șefia acestei companii. Pentru 2021, Patrașcu nu a raportat venituri din această funcție. În ultimii patru ani ea a obținut pentru activitatea în acest Consiliu suma de 339 197 lei. Indemnizația anuală de la Loterie a crescut de la 66 214 lei în 2022 la 106 069 de lei în 2025, adică cu aproximativ 60%.

Un alt membru al Consiliului este Ion Cotruță, care deține funcția de șef adjunct al Direcţiei parteneriat public-privat şi proiecte investiționale la APP. Ion Cotruță a încasat de la Loteria Națională a Moldovei în 2022 suma de 24 de mii de lei, peste 60 de mii în 2023, aproape 93 de mii în 2024 și peste 106 mii de lei anul trecut. În patru ani, veniturile sale de la Loterie au crescut de peste patru ori, fiind în total de 283 914,73 lei.

Și indemnizațiile Nataliei Vrabie pentru activitatea în Consiliul Loteriei au crescut de la doar 13 mii de lei în 2023 la aproape 85 de mii de lei în 2025. În doar trei ani, venitul Nataliei Vrabie de la Loterie a crescut de peste șase ori, fiind în total 156 560 de lei. Ea deține funcția de consultant principal în Secția metodologii și reglementări, Direcția administrarea corporativă, metodologii și reglementări de la APP.

Din Consiliu mai face parte Valentina Chiper – șefă-adjunct al Direcției politici de reglementare a mediului de afaceri de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Valentina Chiper a încasat de la Loteria Națională peste 314 mii de lei în ultimii cinci ani. Indemnizația sa anuală a crescut de la 3.600 de lei în 2021 la peste 106 mii de lei în 2025, ceea ce este o creștere de 29 de ori.

Membrul Consiliului cu cea mai mare funcție în stat este Ion Gumene – secretar de stat la Ministerul Finanțelor. În perioada 2022-2025, el a primit de la Loteria Națională a Moldovei suma de 283 914,73 lei. Indemnizația sa a crescut de la 24 de mii de lei în 2022 la peste 106 mii de lei anul trecut, ceea ce este de peste patru ori mai mult.

Doi dintre membrii Consilului de administrare a SA “Loteria Națională a Moldovei” care la 20 martie 2026 au votat pentru prelungirea mandatului lui Dermenji, în afara unui concurs, nu se mai regăsesc în prezent în această structură. Este vorba despre Vasile Bolduratu, fost membru al Corpului de Control al prim-ministrului, care a ajuns în această funcție în perioada în care Guvernul era condus de Dorin Recean. În perioada 2023-2025, el a încasat de la LNM peste 221 de mii de lei.Veniturile obținute pentru activitatea sa în Consiliul de administrare a acestei companii au crescut de la 30,7 mii de lei în 2023 la 84,3 mii de lei în 2024 și la 106 mii de lei în 2025. Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu l-a demis pe Bolduratu, care era în componența Consiliului de Administrare a mai multor întreprinderi fondate de stat. Tot atunci a fost demisă din funcția de membru al Corpului de Control al premierului și Angela Rojcov-Ciofu, care de asemenea fusese moștenită de Recean. În urma scandalului cu salarii uriașe de la “Moldatsa”, Munteanu a declarat public că, în urma unor evaluări și informații analizate, activitatea Corpului de Control „nu mai beneficiază de încrederea necesară”. În aceeași intervenție, Alexandru Munteanu a vorbit și despre necesitatea reorganizării APP, invocând întrebări apărute în legătură cu anumite procese și practici din instituție. Se întâmpla pe 24 iunie 2026, cu o zi înainte de intrarea în vigoare a mandatului prelungit pentru Dermenji la șefia Loteriei Naționale a Moldovei, inclusiv cu votul lui Bolduratu.

Ana Miron era membru al Consiliului de administrare al societății în momentul în care i s-a prelungit mandatul lui Dermenji, dar nu se mai regăsește în această structură din vara anului 2026. Ea a fost delegată la SA “Loteria Națională a Moldovei”, fiind consultant principal în Direcția monitorizare și control a Cancelariei de Stat, iar din 2025 a fost și consilier al prim-ministrului Alexandru Munteanu. Ea a încasat de la Loteria Națională peste 195 de mii de lei în perioada 2023–2025. Indemnizația sa a crescut de la puțin peste 16 mii de lei în 2023 la 106 mii de lei în 2025, ceea ce este o creștere de peste șase ori.

Declarațiile de avere și interese depuse de Bolduratu și Miron la încetarea activității în cabinetul prim-ministrului, în vara anului 2026, arată că indemnizația pentru membrii Consiliului de administrare a SA “Loteria Națională a Moldovei” aproape s-a dublat în 2026, față de anul precedent, când majoritatea membrilor au încasat peste 106 mii de lei. Ceea ce înseamnă că până la sfârșitul anului membrii Consiliului Loteriei ar putea ridica în jur de 200 de mii de lei.

Decizia de majorare a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrare a SA “Loteria Națională a Moldovei” aparține Adunării Generale a Acționarilor, iar calitatea de reprezentant al statului în cadrul acestei Adunări este exercitată de Viorica Beșliu, șefa Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale din APP. De obicei, reprezentantul statului primește instrucțiunile de vot in cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la directorul Agenției, spun sursele ONE TV și cutumele instituționale. Viorica Beșliu este angajata APP încă din 2018, inclusiv în perioada în care Vadim Dermenji era director adjunct al Agenției. Ea a fost numită reprezentantul statului la SA “Loteria Națională a Moldovei” din 3 martie 2022, iar de atunci și până în 2025 a încasat de la această societate 304.263,27 lei, dintre care mai bine de o treime anul trecut.

Reprezentantul statului la SA “Loteria Natională” Viorica Beșliu a închis apelul imediat ce jurnalistul ONE TV s-a prezentat. Ea nu a mai răspuns la apeluri și mesaje. Fostul membru al Consiliului de administrare a LNM Vasile Bolduratu a închis apelul imediat ce i s-a comunicat că discuția va fi înregistrată si nu a mai răspuns la telefon si nici la mesaje. Alți membri ai Consiliului care au votat pentru prelungirea mandatului lui Vadim Dermenji, fără a fi organizat un concurs, inclusiv președinta acestei structuri, Natalia Patrașcu, nu au răspuns la apeluri și mesaje sau aveau telefonul în afara ariei de acoperire. Ion Cotruță a declarat că nu discută cu presa și ne-a îndemnat să ne adresăm la purtătorul de cuvânt al APP. Doar Natalia Vrabie a acceptat să discutăm la telefon și să ne răspundă în scris la întrebări, inclusiv la cea legată de creșterea indemnizației sale de la SA ”Loteria Națională a Moldovei”. Ea a explicat că în cele cinci luni de activitate din 2023 a fost remunerată lunar cu echivalentul a unui salariu minim, care era atunci patru mii de lei, iar în 2025 a fost 5500 de lei. Iar restul valorii indemnizației din 2025 reprezintă o recompensă din profitul net obținut de SA “Loteria Națională a Moldovei” în 2024, stabilită prin decizia reprezentantului statului la această companie, Viorica Beșliu. Temei pentru această decizie ar fi servit o lege din 1997 privind societățile pe acțiuni și Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat de Guvern în 2010. Potrivit Nataliei Vrabie, fiecare membru al Consiliului de administrare care reprezintă statul primește o recompensă de maximum 1% din mărimea profitului net anual al societății pe acțiuni, dar nu mai mult de două salarii medii lunare din cadrul companiei respective.

Astfel, majorarea salariilor angajaților la SA “Loteria Națională a Moldovei”, inclusiv a salariului directorului, influențează indirect valoarea recompensei pe care o primesc membrii Consiliului de administrare, cei care trebuie să vegheze ca societatea fondată de stat să fie administrată bine, să nu aibă pierderi și cheltuieli nejustificate, inclusiv salariale, așa încât să aducă cât mai mulți bani la bugetul de stat.

APP a refuzat să ofere pentru ONE TV informații privind modificările operate în componența Consiliului Societății pe parcursul anilor 2021-2026, pe motiv că “informațiile respective constituie date cu caracter personal”.

Concursul din 2021 câștigat de Dermenji, examinat în instanță de cinci ani

Nu este prima data când apar semne de întrebare privind modul în care Vadim Dermenji a obținut mandatul de director al SA “Loteria Națională”. În 2021, el a participat la concurs pentru această funcție după ce, timp de mai bine de un an, deținuse funcția de director interimar al acestei companii, o schemă aplicată foarte des atunci când factori politici sau conducerea Agenției Proprietății Publice mizează ca o anumită persoană să câștige concursul. Cinci dintre cei șapte membri ai Comisiei de selectare a candidatului, care l-a declarat învingător pe Vadim Dermenji și a decis că el va administra compania care deține monopolul în domeniul jocurilor de noroc, erau chiar angajați ai Agenției Proprietății Publice, unde Dermenji a deținut până în februarie 2020 funcția de director general adjunct. Mai mult, documentele consultate de ONE TV arată că doi dintre ei au fost subalterni ai lui Vadim Dermenji în perioada în care el a deținut funcția de director general adjunct al APP. Este vorba despre Ludmila Vulpe și Ludmila Balan. Iar unul dintre membrii Comisiei de Concurs, delegați de APP, Zinaida Carp, este din 2024 și până în prezent subalterna lui Dermenji la SA “Loteria Națională a Moldovei”, unde deține funcția de șefă a Direcției management instituțional. Comisia de Concurs a fost constitută de Consiliul de administrare a SA “Loteria Națională a Moldovei” din membri ai aceluiași Consiliu, reprezentantul statului și un membru al Comisiei de cenzori. Singurul contracandidat al lui Vadim Dermenji admis la prima etapă a competiției a fost Vadim Hîncu, care deținuse funcția de director al SA “Loteria Națională a Moldovei” în perioada 2018-2020, înainte ca Agenția Proprietății Publice să-l numească în funcția de director interimar al companiei pe Vadim Dermenji, care deținuse până în acel moment funcția de director general adjunct al Agenției.

În 2021, Hîncu a cerut în instanță anularea rezultatelor concursului pe motiv că acesta este viciat, întrucât atât Dermenji, cât și cei cinci membri desemnați de APP în Comisia de selectare a directorului general al SA „Loteria Națională a Moldovei” ar fi admis un conflict de interese nedeclarat, nu ar fi fost obiectivi, iar aceasta ar fi influențat punctajul acumulat de Dermenji.

“În instanța de juridicată am solicitat să fie cercetate îregistrările audio și video care ar demonstra, în acest moment, un aspect important pe care noi îl invocăm și în judecată, faptul că domnului Dermenji i se șopteau răspunsurile. Adică este acolo o întrebare legată despre ce constituie tranzacții de proporții mari. Domnul nu știe răspunsul. Și o doamnă îi șoptește răspunsul, îi spune deschis: “Poate v-ați referit la articolul 25 al legii, adică îi spune răspunsul. Și el, “Da, da, sigur, m-am referit la asta. Dar dacă ascultăm înregistrarea audio cu domnul Hîncu, ei sunt foarte reci, foarte distanți, ei nu glumesc, nu șoptesc răspunsuri și se comportă foarte discret” , afirmă Iuliana Pascal, avocata lui Vadim Hîncu.

În fața magistratului Natalia Lupașcu de la Judecătoria Chișinău, cu sediu Centru, Vadim Hîncu, în prezent pretor al sectorului Centru al municipiului Chișinău, precum și avocata sa, Iuliana Pascal, și-au argumentat poziția prin faptul că participarea fostului director general adjunct al APP la concursul pentru funcția de director al unei companii unde APP deține 100 de procente din acțiuni, iar majoritatea membrilor Comisiei de concurs sunt delegați de APP reprezintă o încălcare a Legii nr. 133 din 2016 privind declararea averii și intereselor personale.

“Adică, pretenția mea de bază, în calitate de avocat, cum este posibil ca persoane pe care le-ai avut în subordine și până în prezent lucrează la Agenția Proprietății Publice, pe tine să te jurizeze, să fie membri ai Comisiei de Evaluare. Pentru mine este neclar și aberant”, mai spune avocatul.

În 2023, Judecătoarea Lupașcu a respins acțiunea lui Hîncu ca fiind neîntemeiată, specificând că din momentul demisiei lui Dermenji din conducerea APP și până la organizarea concursului pentru șefia Loteriei au trecut un an și patru luni, iar termenul în care s-ar fi considerat conflict de interese este de un an. Hîncu a contestat decizia Judecătoriei Chișinău la Curtea de Apel, unde cauza se află și în prezent pe rol. Vadim Dermenji nu ne-a răspuns nici la întrebarea despre acuzațiile ce țin de un eventual conflict de interese la concursul în urma căruia a devenit director al SA “Loteria Națională a Moldovei”. Atât Dermenji, cât și APP au respins aceste acuzații în fața instanței. Iar fostul director al APP Roman Cojuhari, care a venit la cârma Agenției abia în 2023, spune că, de obicei, reprezentanții APP în Comisiile de concurs sunt obiectivi, dar se arată împotriva unei componențe în care ar domina numeric angajați ai Agenției.

“ – Atunci când ați făcut concursuri similare, tot ați pus majoritatea de la APP?

-Nu, nu, nu erau majoritatea de la APP. Ne străduiam în unele cazuri să atragem și independenți, dacă vorbim despre “Termoelectrica” sau alte cazuri. Ne străduiam să fie cât mai participative și mai transparente aceste concursuri”, a spus Roman Cojuhari.

Într-un răspuns pentru ONE TV, actuala administrație a APP a precizat că procedura de concurs a fost organizată conform cadrului normativ. În privința celor doi membri ai Comisiei de concurs, care au fost subalterni ai lui Dermenji, APP precizează că “deși activau în cadrul Agenției în perioada în care dl Vadim Dermenji își desfășura activitatea în funcție de execuție, nu s-au aflat în raporturi directe de subordonare față de acesta, care era în funcție de conducere de nivel superior”. “Prin urmare, la data desfășurării concursului și a activității Comisiei de selectare, nu existau raporturi directe de subordonare între membrii Comisiei de selectare menționați și dl Vadim Dermenji”, se mai arată în răspunsul APP.

În decizia primei instanțe nu se specifică nimic despre faptul că Dermenji a ajuns director interimar al acestei companii prin decizia APP, la doar o lună după ce plecase din conducerea acestei Agenții. Într-un răspuns oficial oferit avocatei Iuliana Pascal de către directorul general de atunci al APP, Eugeniu Cozonac, se precizează că Vadim Dermenji a deținut funcția de director general adjunct al Agenției din 23 noiembrie 2018 până în data de 10 februarie 2020 și că a existat pe numele lui și un ordin de delegare a împuternicirilor de director al APP începând cu 20 noiembrie 2019, fără a fi indicată perioada.

Din 3 decembrie 2018, Vadim Dermenji a obținut în cadrul APP și funcția de șef al Comisiei de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat pentru dezvoltarea SA “Loteria Națională a Moldovei”, adică supraveghea direct activitatea acestei companii. Asta în timp ce Articolul 18, aliniatul (3) din Legea nr 133 din 2016 stabilește clar că “subiecții declarării care și-au încetat mandatul sau raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul ultimului an de muncă sau de serviciu, având atribuții directe de supraveghere sau control al unor organizații comerciale și necomerciale, nu au dreptul să se angajeze, timp de un an, în cadrul acestor organizații.

Și dacă, potrivit primei instanțe, concursul din iunie 2021 a fost organizat la distanță de puțin peste un an din momentul plecării lui Dermenji de la APP, apare altă întrebare: Cum s-au respectat aceste prevederi ale Legii privind declararea averii și intereselor personale în martie 2020, când Dermenji a fost numit director interimar la Loterie și trecuse doar o lună de când nu mai avea pârghiile de supraveghere și control asupra acestei companii și a angajaților APP delegați în Consiliul de administrare a LNM?

Cine i-a purtat noroc în carieră lui Vadim Dermenji?

Vadim Dermenji a ajuns director general adjunct la APP în perioada în care Guvernul era condus de Pavel Filip, exponent al Partidului Democrat din Moldova. În ședința Executivului din 23 noiembrie 2018 în care a fost adoptată decizia despre numirea sa, Pavel Filip a declarat, citez „Avem nevoie de fortificarea Agenției și aveți foarte mult de lucru în continuare.” Atunci, directorul APP era Vladimir Baldovici, fost ministru al Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului în Guvernul comunist, condus de Ziaida Greceanîi. Dermenji se menține în funcție și în perioada mandatelor scurte pe care le-au avut următorii doi șefi ai Agenției: Eugeniu Moraru, (iunie-noiembrie 2019), numit prin decizia Guvernului Sandu, în timpul guvernării de coaliție dintre Blocul ACUM și PSRM, precum și Mihai Rusu (decembrie 2019-ianuarie 2020), numit prin decizia Guvernului Chicu, în timpul guvernării PSRM-PDM. În ianuarie 2020, Guvernul condus de Ion Chicu îl numește în funcția de director APP pe avocatul președintelui de atunci Igor Dodon, Ghenadie Țepordei, iar la scurt timp Dermenji își dă demisia pe 10 februarie 2020 de la conducerea APP.

Totuși, anume în timpul mandatului lui Țepordei, care a fost director al Agenției până în august 2021, Vadim Dermenji ajunge la cârma Loteriei Naționale a Moldovei. El a primit funcția de director interimar al societății pe acțiuni în martie 2020, la o lună de la plecarea sa din funcția de director adjunct APP, ceea ce arată a fi ca o parașută de aur pentru eliberarea funcției de bună voie. Anul 2020 este anul în care compania a avut cele mai mari pierderi de la înființare – peste 10 milioane de lei. Chiar și așa, în perioada mandatului lui Țepordei la șefia APP, Dermenji câștigă concursul pentru funcția de director al Loteriei Naționale a Moldovei, care a fost organizat în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 2021, când era previzibil că socialiștii vor pierde puterea. Se întâmpla cu două luni înainte ca Țepordei să fie înlocuit la șefia APP de Eugeniu Cozonac, prin decizia noului Guvern PAS, condus de Natalia Gavrilița.

Potrivit surselor consultate de ONE TV, Dermenji a ajuns la APP și la Loteria Națională grație relației de prietenie cu Alexandru Dodon, fratele fostului președinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon. Am solicitat directorului Loteriei să ne ofere și o reacție în acest sens, dar nu am primit un răspuns. Fostul director al APP Roman Cojuhari ne-a spus că nu știe nimic despre o astfel de legătură.



“Prima data aud despre astfel de posibilități. Nu știu, trebuie de verificat, de investigat”, spunea fostul șef al APP.

După numirea lui Dermenji în conducerea APP, presa a evidențiat din CV-ul său experiența la Serviciul de Informații și Securitate, unde a primit gradul de colonel și a deținut, în perioada 2013-2018, funcția de șef de Direcție, fără a se preciza care anume. Sursele consultate de ONE TV ne-au confirmat că el a condus Direcția filaj și ar fi fost adus direct în această funcție de către șeful de atunci al SIS Mihai Balan, cu care Dermenji a fost coleg la Ministerul Afacerilor de Externe. Înainte de a ajunge șef pe filaj la SIS, Dermenji a deținut din 2009 până în 2013 funcția de Director general al companiei “Flint-Cons” SRL în care deține o cotă de 50 la sută și este asociat cu Evghenii Melnic. La scurt timp după ce mandatul lui Mihai Balan la șefia SIS s-a încheiat, a plecat și Vadim Dermenji din instituție, ajungând din nou la “Flint-Cons” SRL, dar deja doar pentru câteva luni și în funcția de director comercial. În CV-ul său, Vadim Dermenji a mai indicat că, în perioada 2008-2009, a fost director executiv la compania “Trabo-Plus” SRL, al cărui proprietar este omul de afaceri Ion Tranga, care deține două rețele extinse de restaurante și a fost vizat de dosare penale privind evaziuni fiscale în primele luni ale anului 2010 și acum un an. În perioada 2004-2008, Dermenji a fost director la Compania aeriană “Tandem-Aero”. Iar înainte de aceasta, timp de doi ani, a deținut funcția de șef-adjunct al Direcției Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în perioada guvernării comuniste. De asemenea, timp de un an a fost șef al Biroului Național Interpol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Timp de trei ani a deținut funcții diplomatice în Ambasada Republicii Moldova în Israel, când ambasador era Mihai Balan, cel care peste 12 luni l-a adus pe Dermenji la SIS.

Înainte de a ajunge în secția consulară la MAE, Vadim Dermenji este angajat în 1993 în funcția de consilier principal în secția relații externe din secretariatul Parlamentului, în perioada în care speaker era Petru Lucinschi. Curios este faptul că atunci Dermenji nu avea studii în domeniul relațiilor internaționale și tocmai absolvise Facultatea de Pomicultură, Legumicultură și Viticultură de la Universitatea Agrară din Moldova. În schimb, el avea legături cu nomenclatura sovietică care își făcea loc în noile condiții de după proclamarea independenței. Tatăl său, Mihail Dermenji, a fost în perioada sovietică deputat în Sovietul Suprem al RSSM de legislatura a IX-a, precum și primul secretar al partidului comunist în raionele Dubăsari și Hîncești. După proclamarea independenței a devenit șef al Direcției personal de la Ministerul Agriculturii.

Totuși, sursele ONE TV afirmă că cel mai mare sprijin în cariera lui Vadim Dermenji ar fi venit din partea fratelui său – Generalul Veaceslav Dermenji, care a activat inițial la Ministerul Securității Naționale, instituție transformată ulterior în SIS. Începând cu perioada guvernării comuniste, el a fost numit de Guvernul condus de Vasile Tarlev în funcția de director adjunct al Serviciului de Pază și Protecție de Stat, o funcție importantă în această instituție care asigură protecția conducerii țării. În 2008, Veaceslav Dermenji este transferat de Guvernul Greceanîi în funcția de șef al Inspectoratului Ecologic de Stat, pe care o deține până în ianuarie 2010. În perioada guvernării Alianței pentru Integrare Europeană, președintele interimar de atunci al Republicii Moldova îl numește pe Veaceslav Dermenji din nou în funcția de director adjunct la SPPS, unde, un an mai târziu, obține gradul de general și devine membru al Comisiei care elaborează strategia de modernizare a Serviciului de Informații și Securitate. El pleacă de la SPPS în 2013, an în care fratele său, actualul director al SA “Loteria Națională”, își începe cariera în Serviciul de Informații și Securitate.

În toamna anului 2018, în perioada guvernării PDM, ambii frați Dermenji ajung aproape simultan la conducerea unor agenții guvernamentale, prin decizia Guvernului Filip. În octombrie, Generalul Veaceslav Dermenji este numit director al Agenției de Mediu, iar luna următoare, colonelul Vadim Dermenji este numit în funcția de director adjunct al Agenției Proprietății Publice. Și dacă înainte de reconfigurarea guvernării din vara anului 2021, colonelul Dermenji este declarat învingător al concursului pentru șefia Loteriei, atunci fratele său cu grad de general este eliberat din funcție la scurt timp după instalarea Guvernului Gavrilița.