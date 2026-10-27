Luca Niculescu, despre Unirea R. Moldova cu România: Se va întâmpla dacă și când cetățenii își vor dori

„Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori. Deocamdată noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană, să creăm aceste punți, să creăm și conexiuni între noi”, a declarat prim-ministrul României, Luca Niculescu, pentru TVR MOLDOVA.

Ideea unirii Republicii Moldova cu România a revenit în discuție în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor exercitate de Rusia asupra Chișinăului, care sporesc preocupările legate de securitatea și viitorul țării.

La începutul anului 2026, în discuție cu doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști britanici, Rory Stewart and Alastair Campbell, președinta Republicii Moldova a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, ar vota „da”.

Sandu a venit atunci cu explicații pentru opțiunea sa: „Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea.”

Într-un interviu acordat în 2025 pentru presa germană, președintele României Nicușor Dan a declarat că „personal” își dorește o unire cu Moldova”, dar cât timp cetățenii Republicii Moldova susțin forma actuală de stat, „România nu va întreprinde nimic”.

Pe 27 martie 2018, Parlamentul României - Camera Deputaților și Senatul - cu prilejul celebrării unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918, a emis următoarea declarație : „Parlamentul României, constituit în Ședința solemnă la împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă, astăzi, 27 martie 2018: consideră ca fiind pe deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române și subliniem că acest act depinde de voința acestora, și declară că România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor Republicii Moldova, ca o expresie a voinței suverane a acestora”.