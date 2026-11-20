Luca Niculescu a reiterat că sprijinul pentru Republica Moldova rămâne o prioritate pentru București și a subliniat deschiderea României de a continua inițiativele comune care contribuie la apropierea dintre cele două state.

„Avem o relație foarte bună și vă asigur că aveți întregul nostru sprijin în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova poate conta pe România în acest parcurs. Ușa noastră este întotdeauna deschisă și suntem gata să vă acordăm tot suportul necesar”, a menționat șeful Guvernului român.

De asemenea, oficialii au evidențiat relațiile strânse dintre Republica Moldova și România și au confirmat angajamentul comun pentru consolidarea Parteneriatului strategic și cooperarea în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Discuțiile au vizat sprijinul pentru integrarea europeană a R. Moldova, accelerarea proiectelor comune de interconectivitate.

La rândul său, Mihai Popșoi a mulțumit pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. El a trecut în revistă progresele înregistrate în implementarea reformelor și a subliniat că sprijinul partenerilor europeni, inclusiv al României, este esențial pentru avansarea negocierilor.

„Continuăm să muncim cu responsabilitate pentru a livra rezultate, conform calendarului stabilit în Foaia de parcurs prezentată de Comisia Europeană. Ne dorim să deschidem, până la sfârșitul anului, ultimele două clustere de negocieri, ca să reușim să parcurgem etapele necesare și să avansăm în continuare în baza propriilor merite. România, care va marca 20 de ani de la aderarea la UE, la 1 ianuarie 2027, este un exemplu despre ce înseamnă beneficiile integrării europene pentru cetățenii săi și dezvoltarea țării”, a spus Mihai Popșoi.

Oficialii au accentuat importanța continuării proiectelor privind construcția podurilor peste Prut, dezvoltarea conexiunilor feroviare și rutiere, precum și îmbunătățirea condițiilor de trecere a frontierei.

Alte subiecte discutate au vizat situația din regiunea transnistreană, evoluțiile privind securitatea regională și riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. A fost abordat și subiectul incidentelor de survolare ilegală cu drone a spațiului aerian al Republicii Moldova și al României. În acest context, a fost evidențiată importanța coordonării dintre cele două țări pentru a răspunde provocărilor.