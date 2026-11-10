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Lucrările de pe strada Ismail aglomerează traficul. Primarul capitalei cere intervenția Poliției

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Lucrările de pe strada Ismail aglomerează traficul. Primarul capitalei cere intervenția Poliției

Primarul capitalei, Ion Ceban, cere implicarea poliției pentru fluidizarea traficului în zona străzii Ismail, unde au loc lucrări de reparație. Edilul susține că, deși șoferii au fost îndemnați să evite zona, circulația rămâne aglomerată, iar parcările neregulamentare îngreunează deplasarea, transmite IPN.

„În aceste zile se repară o stradă importantă din centrul capitalei și lucrăm la maximum, cu toate eforturile, pentru a finaliza lucrările cât mai curând”, a declarat Ion Ceban.

Potrivit primarului, municipalitatea a anunțat din timp despre lucrările planificate și a îndemnat conducătorii auto să evite strada Ismail. Totuși, șoferii continuă să circule prin zonă, iar edilul consideră că este necesară intervenția poliției pentru prevenirea blocajelor și a parcărilor neregulamentare.

Potrivit Primăriei Chișinău, în perioada 10-12 noiembrie, traficul pe strada Ismail este restricționat etapizat pentru lucrări de asfaltare și aplicarea stratului de uzură, iar unele rute de transport public au fost redirecționate temporar.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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