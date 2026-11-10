Lucrările de pe strada Ismail aglomerează traficul. Primarul capitalei cere intervenția Poliției

„În aceste zile se repară o stradă importantă din centrul capitalei și lucrăm la maximum, cu toate eforturile, pentru a finaliza lucrările cât mai curând”, a declarat Ion Ceban.

Potrivit primarului, municipalitatea a anunțat din timp despre lucrările planificate și a îndemnat conducătorii auto să evite strada Ismail. Totuși, șoferii continuă să circule prin zonă, iar edilul consideră că este necesară intervenția poliției pentru prevenirea blocajelor și a parcărilor neregulamentare.

Potrivit Primăriei Chișinău, în perioada 10-12 noiembrie, traficul pe strada Ismail este restricționat etapizat pentru lucrări de asfaltare și aplicarea stratului de uzură, iar unele rute de transport public au fost redirecționate temporar.