Lucrările de salubrizare și amenajare în capitală, intensificate înainte de Hramul Orașului

Potrivit DGLCA, pe parcursul săptămânii trecute, au fost efectuate peste 240 de curse pentru evacuarea deșeurilor, iar lucrările de salubrizare manuală și cosire au vizat spațiile publice, curțile blocurilor și terenurile de uz comun. Platformele pentru colectarea deșeurilor au fost igienizate, iar trotuarele, stațiile de așteptare a transportului public și trecerile pietonale subterane au fost spălate.

Salubrizarea mecanizată a fost efectuată pe arterele principale și secundare, precum și pe trotuare, cu ajutorul utilajelor specializate „Hako” și al echipamentelor de aspirare atașabile la tractoare „Pronar”.

Totodată, continuă și amenajarea zonelor de agrement și a terenurilor de sport. Până în prezent, au fost instalate sau se află într-un stadiu avansat de amenajare 29 de complexe de joacă și 16 terenuri de fitness și sport în aer liber. În spațiile publice au fost amplasate bănci și de coșuri de gunoi stradale, precum și mese de șah din beton.