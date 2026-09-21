Lucrările la podul peste râul Răuțel, finalizate în proporție de 75%

În prezent se execută lucrări la ambele capete ale podului, inclusiv consolidarea terenului și betonarea. Totodată, muncitorii montează cofrajele și armăturile pentru console și amenajează scara de acces tehnic.

Pe durata lucrărilor, circulația în zona șantierului este redirecționată pe drumul de ocolire. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Valoarea proiectului depășește 25 de milioane de lei, bani alocați din Fondul Rutier. Potrivit AND, reparația podului urmează să îmbunătățească condițiile de circulație pentru cei peste patru mii de locuitori ai satului Răuțel și pentru ceilalți participanți la trafic.