Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia. Premiera înregistrată la scrutinul de duminică

Este pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii militare (1964-1985) când un candidat clasat pe locul al doilea în primul tur al alegerilor se impune în al doilea tur în faţa adversarului său, potrivit EFE, preluată de Agerpres, citat de DIGI24.ro.

În primul tur, Flavio Bolsonaro a fost cel mai votat, obţinând 47% din sufragii, cu două puncte mai mult decât liderul progresist, ceea ce s-a tradus printr-o diferenţă de 2,2 milioane de voturi.

Duminică, în al doilea tur, Lula a răsturnat acest rezultat şi a obţinut cu peste patru milioane de voturi mai mult decât adversarul său.