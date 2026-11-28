În opinia juriului, filmul se remarcă prin modul în care transformă o călătorie obișnuită într-o aventură neobișnuită, menținând suspansul prin succesiunea obstacolelor și a întâlnirilor protagonistului. Juriul a apreciat, de asemenea, abordarea unor teme universale precum credința, îndoiala și curajul, pornind de la o tradiție locală, precum și interpretarea tânărului protagonist și sensibilitatea vizuală a filmului.

Lungmetrajul „Lumina” (Holy Light) este o coproducție România – Republica Moldova – Slovacia și a beneficiat de sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova. Filmul este produs de Rova Film din România, iar coproducători sunt Alternative Cinema din Moldova, Nukleon Frame din Slovacia și Papa Pictures din România.