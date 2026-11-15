Macron afirmă că „cei care vor să raționalizeze” ajutorul acordat Ucrainei vor să o „oblige la pace nedreaptă”

'Aceasta este o rețetă pentru următorul război. Aceasta nu poate fi poziția Franței', a transmis președintele într-un mesaj solemn pe platforma X.

Dacă va fi aleasă, Marine Le Pen intenționează să oprească ajutorul financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia din 2022, după o perioadă de grație de șase luni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această poziție a fost condamnată de guvern și de candidați din întreg spectrul politic, de la social-democrație la dreapta. Dar cel care este cel mai bine plasat în sondaje pentru a o înfrunta în turul al doilea din mai, Jean-Luc Melenchon, din partea La France Insoumise, este, de asemenea, criticat pentru o poziție considerată pro-rusă de aceiași adversari.

'Dacă Rusia își impune voința asupra unei țări europene prin forță, întreaga Europă este slăbită', a avertizat Emmanuel Macron, care nu este eligibil să candideze din nou, după ce a îndeplinit două mandate. 'A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franța și poporul francez', a spus el.

În timp ce europenii par pregătiți să își asigure un loc la masa negocierilor privind Ucraina - lucru pe care Moscova le-l refuzase anterior -, aceștia au explicat, în timpul unui summit al Uniunii Europene de la Dublin, vineri, teama lor de o 'capcană' rusească. Rusia dorește ca discuțiile să se concentreze pe 'arhitectura de securitate' a continentului european.

'Schimburile recente cu emisarii americani au arătat că Vladimir Putin nu dorește să negocieze', a declarat președintele francez. 'Dar este clar că el pariază pe forțarea Ucrainei să capituleze prin intensificarea atacurilor împotriva civililor și prin încercarea de a arunca țara în întuneric în această iarnă. Responsabilitatea noastră este să dejucăm acest pariu', a spus el.

În discuțiile privind Ucraina, 'trebuie acum să mergem mai departe și să spunem clar, inclusiv rușilor, ce ne dorim pentru perioada de după război', dar și 'să specificăm ce așteptăm de la Statele Unite în ceea ce privește securitatea pe termen lung a Europei', a declarat Emmanuel Macron.