„Prioritatea priorităţilor (..) este să se instaleze noi sisteme antirachetă şi noi interceptori (..) Toţi cei care au capacitatea de a oferi mijloace de apărare şi protecţie cetăţenilor ucraineni trebuie să o facă acum. Săptămânile următoare sunt critice pentru Ucraina, populaţia sa şi pentru întreaga Europă”, a subliniat el, în prezenţa, printre alţii, a emisarilor lui Donald Trump.

„În faţa maximalismului poziţiilor ruseşti, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO (...) Astăzi, această chestiune se pune inclusiv pentru noi, europenii, în ziua de mâine”, a adăugat el, citat de News.RO.

El a mai precizat că declaraţia Trump-Xi-Putin „nu duce la o reorganizare a lumii”, în contextul în care cei trei lideri s-au întâlnit la Shenzhen, în China.

Macron a fost prezent, joi, la Coaliţia de Voinţă de la Berlin, unde a participat şi preşedintele Maia Sandu, dar și liderul României, Nicuşor Dan.