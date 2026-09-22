Macron, discuţii cu Volodimir Zelenski, la New York: Franţa va fi alături de Ucraina pentru a face faţă iernii

Preşedintele francez anunţă şi semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum şi prin furnizarea de rachete interceptoare, transmite news.ro.

”Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene ameninţă să priveze milioane de familii de încălzire şi electricitate. Franţa va fi alături de Ucraina pentru a face faţă iernii, iar grupul G7 pentru energie se va mobiliza, de asemenea, alături de aceasta”, a scris preşedintele Franţei pe Facebook.

”Consolidăm apărarea aeriană a Ucrainei prin semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum şi prin furnizarea de rachete interceptoare” mai spune preşedintele Franţei.

Macron spune că au discutat, de asemenea, ”despre sprijinul preşedintelui Trump, precum şi despre perspectiva unui armistiţiu energetic şi a unui moratoriu în Marea Neagră, pe care le susţin”.

”Aceasta va fi o chestiune esenţială în cadrul negocierilor care trebuie reluate şi care trebuie să conducă la o pace justă şi durabilă”, a menţionat Emmanuel Macron.