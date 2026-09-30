MAE condamnă încălcarea spațiului aerian după explozia dronei de la Hîrbovăț

Incidentul s-a produs în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe susține că asemenea incidente creează riscuri directe pentru cetățenii Republicii Moldova și sunt inacceptabile.

„Astfel de incidente sunt inacceptabile și reconfirmă faptul că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova și securitatea întregii regiuni”, se arată în reacția MAE.

În dimineața zilei de 30 septembrie, drona a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar ulterior a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț.

Potrivit constatărilor preliminare ale Poliției, explozia s-a produs în zona unei antene de comunicații care aparține unui operator civil, la o înălțime de aproximativ 40 de metri. Pe o porțiune de circa 12 metri a structurii au fost depistate deformări ale metalului și urme ale efectului termic.

Fragmente ale aparatului de zbor au fost găsite pe o rază de aproximativ 265 de metri. Serviciile de comunicații nu au fost afectate, iar cercetările la fața locului continuă.