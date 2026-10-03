MAE condamnă survolarea R. Moldova de cinci drone: Războiul Rusiei continuă să genereze amenințări concrete

Potrivit MAE, fragmente de drone au fost descoperite în patru zone: în extravilanul orașului Căușeni, în apropierea satului Dubovca din raionul Hîncești, între localitățile Delacău și Puhăceni din raionul Anenii Noi și lângă Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

La Crocmaz, căderea fragmentelor a provocat un incendiu de vegetație și pagube materiale. Anterior, Poliția a anunțat că explozia s-a produs într-o plantație de viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Geamurile clădirii au fost deteriorate, însă nu au fost raportate victime.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze amenințări concrete pentru țara noastră și pentru securitatea întregii regiuni”, se arată în declarația Ministerului Afacerilor Externe.

În această dimineață, locuitori din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hîncești au semnalat mai multe explozii. La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost alertată despre o deflagrație produsă în extravilanul orașului, unde fusese observat și fum dens. La fața locului au fost găsite fragmente ale unei drone.

Ministerul Apărării a confirmat ulterior că sistemul național integrat de monitorizare a detectat mai multe aparate de zbor fără pilot care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, iar Poliția documentează zonele în care au fost descoperite fragmente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentelor.