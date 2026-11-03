MAE, despre moldoveanca condamnată la 14 ani în Rusia pentru „trădare de patrie”: Autoritățile ruse ar putea să nu ofere informații Ambasadei

În acest context, precizează MAE, misiunea diplomatică din Federația Rusă a adresat o solicitare autorităților competente de la Moscova pentru obținerea informațiilor oficiale privind situația persoanei vizate. Până în prezent, ambasada nu a recepționat un răspuns.

„Potrivit informațiilor disponibile, persoana a fost condamnată pentru infracțiunea de trădare de patrie, faptă care, conform articolului 275 din Codul penal al Federației Ruse, poate fi imputată exclusiv cetățenilor Federației Ruse. În acest context, există posibilitatea ca autoritățile ruse să nu ofere informații misiunii diplomatice, având în vedere că persoana ar fi fost reținută și cercetată în calitate de cetățean al Federației Ruse”, se arată în mesajul MAE.

De menționat că femeia a fost condamnată pentru că ar fi transmis informații reprezentanților Serviciului de Informații și Securitate despre un obiect militar din regiunea Krasnodar. Potrivit autorităților ruse, informațiile transmise „ar fi putut fi folosite de Ucraina împotriva forțelor armate ale Rusiei”.