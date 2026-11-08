MAE: Printre victimele atacului de la Cracovia nu se numără cetățeni moldoveni

„Potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu există cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele atacului armat din Cracovia. Totodată, precizăm că, până în prezent, la Ambasada Republicii Moldova din Polonia nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident”, se arată în comunicatul MAE.

Atacul armat s-a produs sâmbătă în Piața Centrală din Cracovia. Potrivit informațiilor comunicate de poliția poloneză, un bărbat a intrat cu o mașină în piață și a deschis focul asupra trecătorilor. Cinci persoane au murit, iar aproximativ 12 au fost rănite, printre acestea fiind și polițiști.

Atacatorul a fost împușcat de forțele de ordine, după care a fost reținut și transportat la spital. Autoritățile poloneze au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele și motivele atacului.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că este informat despre evoluția situației de ministrul de Interne, iar poliția investighează contextul și toate circumstanțele incidentului. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a exprimat solidaritatea cu victimele, persoanele rănite și familiile acestora.