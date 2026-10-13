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Magistrata Tatiana Avasiloaie revine la Judecătoria Chișinău după clasarea dosarului penal

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Magistrata Tatiana Avasiloaie revine la Judecătoria Chișinău după clasarea dosarului penal

Magistrata Tatiana Avasiloaie va reveni la Judecătoria Chișinău, după ce procurorii au clasat dosarul penal în care era cercetată pentru îmbogățire ilicită. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea de anulare a suspendării sale din funcție, transmite IPN.

Procurorii au dispus clasarea cauzei, motivând că fapta imputată nu întrunește elementele infracțiunii.

Dosarul a fost inițiat în 2020, în urma unei investigații jurnalistice. Ulterior, Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență de 1,33 milioane de lei între averea și veniturile magistratei.

Tatiana Avasiloaie a contestat actul ANI în instanță, iar Judecătoria Criuleni l-a anulat în 2024. În ianuarie 2025, Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea, respingând apelul ANI. Dosarul se află în prezent la Curtea Supremă de Justiție.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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