Magistrata Tatiana Avasiloaie revine la Judecătoria Chișinău după clasarea dosarului penal

Procurorii au dispus clasarea cauzei, motivând că fapta imputată nu întrunește elementele infracțiunii.

Dosarul a fost inițiat în 2020, în urma unei investigații jurnalistice. Ulterior, Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență de 1,33 milioane de lei între averea și veniturile magistratei.

Tatiana Avasiloaie a contestat actul ANI în instanță, iar Judecătoria Criuleni l-a anulat în 2024. În ianuarie 2025, Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea, respingând apelul ANI. Dosarul se află în prezent la Curtea Supremă de Justiție.