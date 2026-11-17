Magyar a precizat într-un anunț pe Facebook că personalului maghiar de pe un tren care sosea în gară i s-a cerut să părăsească trenul, informează MTI, citat de Agerpres.

Șefa diplomației ungare, Anita Orban, a afirmat la rândul ei pe Facebook că drone rusești de tip 'Gheran-2' (sau Shahed) au atacat Transcarpatia în trei valuri, în jurul orei 10:00 (ora Ungariei), vizând în principal zonele din jurul orașelor Munkacs (Mukacevo) și Ujgorod (Ungvar). Apărarea antiaeriană ucraineană a respins cu succes atacul, doborând mai multe drone; cu toate acestea, au fost raportate și alte atacuri, iar în prezent se evaluează pagubele, a adăugat ea.

Orban a subliniat că acesta nu este primul și, cu siguranță, nici ultimul atac aerian asupra Transcarpatiei. Întrucât Rusia își intensifică atacurile împotriva populației civile ucrainene, sunt de așteptat și alte incidente similare în Transcarpatia - o regiune care, până acum, a fost relativ ferită datorită așezării sale geografice, a explicat ea.

'Îmi exprim solidaritatea cu comunitatea maghiară din Transcarpatia și cu întregul popor ucrainean, care, de aproape cinci ani, se confruntă zilnic cu ororile războiului și depune eforturi extraordinare doar pentru a face față vieții de zi cu zi', a scris ministra pe platforma X.

Conform unei informări din partea Comandamentului forțelor aeriene ale Ucrainei, mai multe drone au pătruns în spațiul aerian de deasupra Transcarpatiei în cursul dimineții de marți. Autoritățile locale din Munkacs le-au cerut locuitorilor să nu ignore sirenele de alertă aeriană și să rămână în adăposturi până la anunțul oficial privind încetarea alertei. De asemenea, autoritățile au solicitat ca pe rețelele de socializare să nu fie publicate fotografii sau videoclipuri care surprind activitatea sistemelor de apărare antiaeriană.

Partidul ungar de opoziție Fidesz a emis o declarație în care atribuie, indirect, atacul rusesc asupra Transcarpatiei 'politicii de război' a prim-ministrului Magyar, mai menționează MTI.