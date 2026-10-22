Mai mult sprijin pentru românii din diaspora. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește noi măsuri

Printre priorități se numără introducerea finanțărilor multianuale și digitalizarea serviciilor. În cadrul conferinței proiectului ,,Noi pentru noi”, Radu Cosma, director al Direcției Proiecte și Acțiuni din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a prezentat provocările comunităților românești din străinătate și măsurile prin care instituția își propune să sprijine organizațiile care le reprezintă.

Asociațiile românești din diaspora au nevoie de mai multă reprezentativitate

Una dintre principalele probleme identificate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este reprezentativitatea organizațiilor românești din afara țării.

În acest context, Radu Cosma a explicat că instituția își dorește o colaborare mai strânsă între organizațiile din România și cele din diaspora, astfel încât experiența acumulată în țară să contribuie la dezvoltarea comunităților românești din străinătate.

„Am observat, de-a lungul timpului, că este o mare problemă în diaspora în ceea ce privește reprezentativitatea asociativă. În România, mediul asociativ s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 30 de ani și este nevoie ca expertiza din țara noastră să curgă către diaspora și comunitățile istorice”, a declarat Radu Cosma.

Finanțările multianuale, o soluție pentru proiectele de amploare

Un alt subiect semnalat de Radu Cosma este durata redusă în care pot fi implementate proiectele finanțate de departament. În prezent, finanțările sunt acordate anual, ceea ce îngreunează realizarea unor inițiative de amploare, care necesită continuitate.

Pentru a schimba această situație, reprezentanții instituției au propus modificarea legislației, astfel încât Departamentul pentru Românii de Pretutindeni să poată acorda și finanțări multianuale.

„Am făcut, cu colegii de la juridic, o propunere să fie modificată legislația, astfel încât departamentul să poată finanța proiecte multianuale. De ce? Nu poți să faci un proiect mare în cinci luni. Nu poți să construiești ceva consistent, cu impact, în foarte puțin timp. Am propus să fie modificată legislația și sper să se înțeleagă că nu poți să ai o abordare serioasă dacă nu ai și o finanțare pe măsură”, a explicat Radu Cosma.

Aceste finanțări ar urma să fie destinate proiectelor strategice, în timp ce finanțările anuale ar putea continua să susțină evenimentele și inițiativele de dimensiuni mai mici.

Propunerea legislativă nu a fost încă adoptată, iar instituția intenționează să reia demersurile în anul următor, inclusiv prin posibilitatea înaintării proiectului în Parlament.

Serviciile departamentului vor fi digitalizate

În cadrul proiectului „Servicii Digitale Inteligente pentru Românii de Pretutindeni”, instituția lucrează la o platformă care va permite depunerea electronică a proiectelor, fără a mai fi necesară transmiterea documentelor în format tipărit. Documentele vor putea fi încărcate direct în platformă, folosind semnătura digitală.

Proiectul urmărește și digitalizarea fluxurilor interne ale instituției, pentru eficientizarea activității și reducerea procedurilor birocratice. Radu Cosma a subliniat că scopul proiectului este simplificarea relației dintre cetățeni și instituție, nu doar transferarea procedurilor administrative în mediul online.

Un alt serviciu aflat în dezvoltare, denumit „Oportunități”, va facilita accesul românilor din străinătate la informații despre locuri de muncă, finanțări și posibilități de obținere a unei locuințe.

Acesta va include atât oportunități disponibile în România, pentru persoanele care doresc să revină în țară, cât și oportunități din statele în care românii locuiesc în prezent. Potrivit informațiilor prezentate, obiectivul este digitalizarea integrală a departamentului până în anul 2028.