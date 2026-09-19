Mai multe aparate de zbor necunoscute au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Poliția de Frontieră face verificări

Instituția precizează că primele aparate de zbor au fost observate în jurul orei 04:00, în zona localității Căplani, aflată în responsabilitatea Direcției regionale Est.

Două dintre acestea au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe. În același interval, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localității Căplani. Acesta se deplasa din direcția Crocmaz și a părăsit ulterior spațiul aerian al țării pe direcția Căplani–Crutoiarovca.

Ulterior, la ora 05:19, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 kilometri de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, a fost observată căderea unui obiect, care ulterior a luat foc.

O patrulă a Poliției de Frontieră s-a deplasat în zonă. Verificările sunt în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea eventualelor fragmente sau obiecte căzute.

Poliția de Frontieră le recomandă cetățenilor care observă obiecte sau fragmente necunoscute să nu se apropie și să nu le atingă, să evite zona și să anunțe imediat Serviciul 112.

Autoritățile anunță că monitorizează în continuare situația din zona de frontieră și mențin schimbul de informații cu instituțiile competente.

Amintim că, în dimineața zilei de 18 septembrie, o explozie a fost auzită în zona localității Colonița, municipiul Chișinău. Ulterior, pe un teren din apropierea satului au fost descoperite fragmente ale unei posibile drone. În urma verificărilor, autoritățile au găsit și alte componente, inclusiv motorul, împrăștiate pe o rază de aproximativ 100 de metri de la locul deflagrației. Zona a fost securizată, iar fragmentele sunt examinate de specialiștii Poliției.