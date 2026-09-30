Mai multe companii ar putea fi încadrate în categoria IMM. Cifra de afaceri maximă se dublează

Autoritățile menționează că, prin noile prevederi, criteriile de clasificare a întreprinderilor vor fi aliniate celor aplicate în Uniunea Europeană. Companiile care se vor încadra în noile limite vor putea accesa programe și instrumente de sprijin destinate IMM-urilor, inclusiv la nivel european. La stabilirea dimensiunii unei companii vor fi luate în calcul și participațiile la capital, drepturile de vot și relațiile de control cu alte întreprinderi.

Proiectul introduce și categoria întreprinderilor mici cu capitalizare medie, destinată companiilor care au depășit limitele stabilite pentru IMM-uri. În această categorie vor putea fi încadrate întreprinderile cu mai puțin de 750 de salariați și cu o cifră de afaceri anuală de cel mult 150 de milioane de euro sau active totale de maximum 129 de milioane de euro.

Întreprinderile mici cu capitalizare medie nu vor fi considerate IMM-uri, dar vor putea beneficia de măsuri de sprijin, instrumente financiare și scheme de ajutor de stat care vor prevedea expres accesul acestei categorii.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament, iar noile prevederi sunt planificate să intre în vigoare din 1 ianuarie 2028.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, IMM-urile reprezintă 99,6% din numărul total al întreprinderilor din Republica Moldova și generează peste 72% din cifra de afaceri la nivel național.