FOTO // Mai multe drone au survolat R. Moldova. Explozii, raportate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hîncești

Potrivit Poliției, locuitori din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hîncești au alertat autoritățile după ce au auzit explozii în extravilanul unor localități.

La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost sesizată despre o explozie produsă în afara orașului, de unde se ridica fum dens. Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit fragmente ale unei drone.

Alte fragmente de dronă au fost găsite în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, dar și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

O explozie a fost raportată și în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Poliției, aceasta s-a produs într-o plantație de viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Deflagrația nu a provocat victime, însă a izbucnit un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii au fost deteriorate.

Ministerul Apărării a confirmat că sistemul național integrat de monitorizare a înregistrat, în dimineața zilei de 3 octombrie, survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe aparate de zbor fără pilot. Acestea au fost observate în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian în coordonare cu celelalte autorități și cu partenerii externi.

Poliția documentează incidentele pentru a stabili toate circumstanțele. Deocamdată, autoritățile nu au precizat tipul și proveniența dronelor și nici dacă fragmentele descoperite provin de la aparatele detectate în timpul survolării.

Cetățenii sunt îndemnați să evite zonele în care au fost semnalate explozii și să nu se apropie sau să atingă fragmente ori alte obiecte suspecte. În asemenea situații, oamenii trebuie să apeleze Serviciul 112.