Mai multe numiri și eliberări, aprobate de Guvern

Astfel, la solicitarea ministrului de externe, Mihai Popșoi, din funcțiile de ambasadori au fost rechemați Emil Druc, care a activat în cadrul misiunii diplomatice din Lituania, Viorel Ciubotaru (Belgia), Andrei Popov (Grecia) și Iulian Grigoriță (Qatar).

Totodată, în funcțiile vacante au fost numiți Angelica Munteanu (Lituania), Valeriu Mija (Belgia), Alexandru Codreanu (Grecia) și Vitalie Rusu (Qatar).

„Toți sunt angajați cu experiență a Ministerului de Externe și avem ferma încredere că vor servi interesului Republicii Moldova și vor promova interesele naționale ale țării noastre”, a declarat Mihai Popșoi.

Membrii Cabinetului de miniștri au votat și numirea lui Ivan Țurcan în funcția de secretar de stat al Guvernului. Conform șefului Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, Țurcan va activa în cadrul Biroului Politici de Reintegrare.

La fel, Executivul a votat și eliberarea din funcție a lui Sergiu Gurin, care în ultimii patru ani a activat în calitate de secretar de stat în domeniul tineretului și sportului al MEC.