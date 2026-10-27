Mai multe poduri peste Prut, noi interconectări energetice și cooperare în domeniul securității. Prioritățile discutate de Tofan și Niculescu

Premierul Vasile Tofan a declarat că România rămâne cel mai apropiat partener al Republicii Moldova și a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul acordat în depășirea crizelor, modernizarea instituțiilor de învățământ și realizarea proiectelor sociale.

”Dragă Luca, la Chișinău sunteți acasă și cred că acesta e cel mai firesc mod de a descrie relația noastră. Pentru Republica Moldova, România e cel mai apropiat prieten, țara pe care am știut întotdeauna că ne putem baza”, a declarat Tofan.

Unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor a fost dezvoltarea infrastructurii comune. Premierul moldovean a subliniat necesitatea construirii mai multor poduri peste Prut, modernizării drumurilor și extinderii numărului de puncte de trecere a frontierei.

În domeniul energetic, cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor de interconectare electrică, inclusiv linia Bălți–Suceava. Totodată, Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova ar putea beneficia, începând cu următorul sezon rece, de gaze naturale extrase din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră.

La rândul său, premierul român Luca Niculescu a subliniat importanța proiectelor energetice comune, în condițiile în care energia continuă să fie utilizată drept instrument de presiune geopolitică. Cei doi premieri au anunțat că vor vizita împreună Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului liniei electrice Vulcănești–Chișinău.

Un alt subiect abordat a fost extinderea relațiilor economice. Potrivit premierului român, schimburile comerciale bilaterale au ajuns la 4,5 miliarde de euro, iar investițiile românești au contribuit la crearea a 12 mii de locuri de muncă în Republica Moldova.

Vasile Tofan a încurajat companiile românești să își extindă investițiile, inclusiv prin utilizarea Republicii Moldova drept platformă pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

În ceea ce privește integrarea europeană, Luca Niculescu a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru avansarea negocierilor de aderare.

”Vă felicit pentru rezultatele obținute și susținem ferm deschiderea ultimelor două clustere până la sfârșitul anului. România va fi de departe cel mai vocal susținător al Republicii Moldova în toate formatele”, a declarat premierul român.

Cei doi oficiali au discutat și despre securitatea regională, condamnând încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și României de către dronele rusești.

”Securitatea Republicii Moldova, României și Ucrainei e strâns legată, iar pacea și securitatea sunt o responsabilitate comună”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul moldovean a anunțat că autoritățile poartă negocieri cu partenerii români pentru extinderea cooperării în cadrul programului european SAFE, inclusiv în domeniul schimburilor de tehnologii de securitate și al consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

Totodată, Tofan a subliniat că Republica Moldova își păstrează statutul de neutralitate.

La rândul său, Luca Niculescu a calificat atacurile rusești drept inacceptabile și a declarat că protecția cetățenilor trebuie asigurată de ambele state.

Premierul român a precizat că vizita la Chișinău reprezintă prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului, fapt care, potrivit acestuia, confirmă importanța relației bilaterale. La final, Luca Niculescu l-a invitat pe Vasile Tofan la București pentru continuarea dialogului strategic.